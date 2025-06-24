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Сергій Таран Політолог

Кінець іранської помсти, пластикова перемога Трампа, та велике перевзування у повітрі Путіна

glavcom.ua
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Конфлікт на Близькому сході показав слабкість Путіна
колаж: glavcom.ua

Росія потайки робитиме все, щоби зірвати мир на Близькому сході

• 1 •

Ненадовго вистачило іранської помсти. Технології перемогли фанатиків. Фанатики мали б значення, якби йшлося про масштабні наземні операції, і тоді б чисельна перевага Ірану далася взнаки. Але Ізраїлю пощастило – спільного кордону немає, тому – «мир». Як і завжди на Близькому Сході – мир тимчасовий.

• 2 •

Трамп нарешті хоч щось зможе продати своїм виборцям у США. Те, що швидка війна відбулася з жорсткої подачі Ізраїлю – не всі зрозуміють. Тому для американців це буде його перемогою. Трохи штучною, але у часи медійної пластмаси хто знає, що насправді є справжнім.

• 3 •

Росія потайки робитиме все, щоби зірвати мир. Ціни на нафту вже пішли вниз, дестабілізація у США відкладається, а увага до російсько-української війни може поновитися. Початок війни, в якій Росія нічого не зробила аби допомогти своєму союзнику, як і її завершення продемонстрували світові, що Путін мало що вирішує поза своїм регіоном.

Для російської дипломатії ця коротка війна увійде в історію як велике перевзування у повітрі – від присягання у вірності учасникам «осі зла» – до імітації риторики Трампа. І це буде помічено. У тому числі на «глобальному Півдні», лідером якого мріє бути Путін.

Проблема для цього миру настане, якщо ядерна програма Ірану буде у якийсь спосіб відновлена. Тоді, аби уникнути ганьби, США та Ізраїлю буде потрібна нова військова операція, яка за логікою має перевершити ту, яка щойно завершилася.

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Джерело
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Теги: Дональд Трамп Ізраїль Іран путін війна росія

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Сергій Таран

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