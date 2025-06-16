Росія готує провокацію щодо обміну полоненими: названо дату

Кремль планує найближчим часом кульмінацію кампанії з дискредитації України

Росія планує на наступному тижні кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів полоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Кульмінація кампанії запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня). Фінальною частиною цього має стати навмисне вкидання в ЗМІ викривлених (неправдивих) списків нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних. У такий спосіб Росія сподівається спровокувати хвилю паніки й обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про початок кампанії було прийнято особисто російським диктатором Володимиром Путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації президента РФ.

«Мета кампанії очевидна – спровокувати обурення українського суспільства (військових та їхніх родин) діями української влади, деморалізувати суспільство, одночасно дискредитувавши Україну перед міжнародною спільнотою, як сторону, що не дотримується взятих на себе зобов’язань», – додали в розвідці.

У кампанії задіяні усі пропагандисти прокремлівських ресурсів. Вони постійно маніпулюють статистичними даними, а будь-які технічні затримки у процесі обмінів одразу та безапеляційно трактують як свідомі дії української влади та небажання повертати своїх громадян.

Крім того, у кампанію включились деякі проросійські проксі: угорські видання Magyar Nemzet та Magyar Hírlap, чеське CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International. – «Їхнє завдання – поширювати російські наративи та нав’язувати російське трактування обміну, що триває. Серед таких наративів: «Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих», «в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів», «родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади».

Нагадаємо, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

Крім того, Україна першою почала безстрокові санітарні обміни з Росією. Було передано поранених полонених прямо з лінії фронту.

Сьогодні Україна повернула тіла 1245 загиблих.

Також стало відомо, що росіяни відрубали полоненому українському військовому палець.