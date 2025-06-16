Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія готує провокацію щодо обміну полоненими: названо дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Росія готує провокацію щодо обміну полоненими: названо дату
Кульмінація кампанії з дискредитації України запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня)
фото з відкритих джерел

Кремль планує найближчим часом кульмінацію кампанії з дискредитації України

Росія планує на наступному тижні кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів полоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Кульмінація кампанії запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня). Фінальною частиною цього має стати навмисне вкидання в ЗМІ викривлених (неправдивих) списків нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних. У такий спосіб Росія сподівається спровокувати хвилю паніки й обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про початок кампанії було прийнято особисто російським диктатором Володимиром Путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації президента РФ.

«Мета кампанії очевидна – спровокувати обурення українського суспільства (військових та їхніх родин) діями української влади, деморалізувати суспільство, одночасно дискредитувавши Україну перед міжнародною спільнотою, як сторону, що не дотримується взятих на себе зобов’язань», – додали в розвідці.

У кампанії задіяні усі пропагандисти прокремлівських ресурсів. Вони постійно маніпулюють статистичними даними, а будь-які технічні затримки у процесі обмінів одразу та безапеляційно трактують як свідомі дії української влади та небажання повертати своїх громадян.

Крім того, у кампанію включились деякі проросійські проксі: угорські видання Magyar Nemzet та Magyar Hírlap, чеське CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International. – «Їхнє завдання – поширювати російські наративи та нав’язувати російське трактування обміну, що триває. Серед таких наративів: «Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих», «в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів», «родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади».

Нагадаємо, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

Крім того, Україна першою почала безстрокові санітарні обміни з Росією. Було передано поранених полонених прямо з лінії фронту. 

Сьогодні Україна повернула тіла 1245 загиблих.

Також стало відомо, що росіяни відрубали полоненому українському військовому палець. 

Читайте також:

Теги: обмін полоненими розвідка провокація росія Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна передала російській стороні поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту
Україна розпочала безстроковий санітарний обмін полоненими
14 червня, 16:37
З неволі повернулися воїни ЗСУ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту
Звільнення українців з полону: президент показав зворушливе відео
10 червня, 19:09
Звільнений воїн одягнув футболку з українським орнаментом
Український воїн повернувся з російської неволі у свій день народження
10 червня, 18:06
Тіло українського захисника після знущань росіян
Випалений напис «Слава Росії» на тілі захисника. Україна підтвердила справжність фото
10 червня, 16:24
9 червня Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими
Обмін полоненими. Координаційний штаб пояснив, чому не називає кількість повернутих українців
9 червня, 16:21
Лубінець: Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року
Лубінець повідомив, кого вдалося повернути з російського полону
9 червня, 15:15
Координаційний штаб: Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією
Координаційний штаб заперечує заяви РФ про початок обмінів
6 червня, 19:03
Тараненко став «героєм» багатьох публікацій медіа, які здійснювали інформаційний супровід агресії Росії
Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам
25 травня, 21:30
Звільнено 270 військових та 120 цивільних громадян
Перший етап обміну «1000 на 1000»: Україна повернула з полону РФ 390 осіб
23 травня, 17:03

Події в Україні

Росія готує провокацію щодо обміну полоненими: названо дату
Росія готує провокацію щодо обміну полоненими: названо дату
На Львівщині мобілізований випав з вантажівки під час поїздки на полігон
На Львівщині мобілізований випав з вантажівки під час поїздки на полігон
Україна завершила репатріацію загиблих у межах Стамбульських домовленостей
Україна завершила репатріацію загиблих у межах Стамбульських домовленостей
Окупанти значно зменшили активність на Сумському напрямку: дані прикордонників
Окупанти значно зменшили активність на Сумському напрямку: дані прикордонників
Мінкульт назвав кількість жертв серед митців та медійників за час повномасштабної війни
Мінкульт назвав кількість жертв серед митців та медійників за час повномасштабної війни
ІПСО на фінальній стадії обмінів: РФ спробує «вкинути» фейкові списки загиблих
ІПСО на фінальній стадії обмінів: РФ спробує «вкинути» фейкові списки загиблих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
81K
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
34K
Чи покарали 67 хмельницьких прокурорів із фейковою інвалідністю? Нардеп оприлюднив документ
25K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Сьогодні, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Сьогодні, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua