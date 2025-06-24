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Повітряна тривога у Києві тривала пів години

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Повітряна тривога у Києві тривала пів години
фото: glavcom.ua

Повітряна тривога в Києві була оголошена через загрозу застосування балістики

О 11:20 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу. О 11:50 пролунав відбій, інформує «Главком».

Зокрема, у Дніпрі пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки повідомляють про значні стовпи диму у місті.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Київ війна тривога

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