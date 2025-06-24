Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога в Києві була оголошена через загрозу застосування балістики
О 11:20 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу. О 11:50 пролунав відбій, інформує «Главком».
Зокрема, у Дніпрі пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки повідомляють про значні стовпи диму у місті.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.