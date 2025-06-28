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Зеленський назвав головне завдання у війні з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський назвав головне завдання у війні з Росією
Зеленський наголосив на боротьбі України за свій суверенітет та незалежність
фото: Офіс президента

«Питання не в тому чого хоче Росія. Питання – чи зможемо ми всі їх зупинити», – сказав президент

Основне питання полягає не в тому, чого прагне Росія, а в здатності світової спільноти її зупинити. Але найголовнішим завданням є зміна поглядів чинного лідера Російської Федерації – Володимира Путіна. Як інформує «Главком», про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спільної з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції у Києві, у суботу, 28 червня.

«Питання не в тому чого хоче Росія. Питання – чи зможемо ми всі їх зупинити», – сказав президент.

Зеленський наголосив на боротьбі України за свій суверенітет та незалежність, яка дається високою ціною великих втрат і довгих років зусиль, тоді як втратити все можна дуже швидко. Тому, на його думку, надзвичайно важливою є єдність між Україною та Польщею.

Він зазначив, що на східному напрямку Європи союз між Україною та Польщею, їхніми економіками за спільним виробництвом, кооперацією та обміном технологіями мають величезне значення. За словами Зеленського, Україна зацікавлені в цьому, «попри будь-які інші питання».

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 28 червня прибув з візитом до Києва. Під час зустрічі із Зеленським польський лідер отримав з рук українського президента орден Свободи – найвищу нагороду, яку в Україні може отримати іноземець.

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Теги: війна Україна Володимир Зеленський росія суверенітет

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