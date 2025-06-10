Рига вирішила залишити важливу пільгу для українських біженців

Латвія продовжує підтримувати пільгами біженців з України

Столичному самоврядуванню слід продовжити пільги на проїзд для біженців з України до кінця року, ухвалив сьогодні комітет з питань сполучення та транспорту Ризької думи, підтримавши поправки до обов'язкових правил про пільги на проїзд у маршрутній мережі громадського транспорту міста, йдеться у повідомленні муніципалітету. Про це пише «Главком» із посиланням на lsm.lv.

Поправки передбачають продовження терміну пільг на проїзд у розмірі 100% до 31 грудня поточного року для українських цивільних осіб, чиє місце проживання задекларовано до столиці, які емігрували з України або не можуть повернутися до України через війну, спричинену Росією.

Наразі пільги діють до 30 червня. Остаточне рішення про внесення змін до обов'язкових правил має бути ухвалене на засіданні Ризької думи.

«Зважаючи на статистику реєстрацій поїздок осіб, зареєстрованих у Ризькому центрі підтримки жителів України, у період з липня по грудень 2024 року, прогнозується, що кількість реєстрацій поїздок може досягти 1,8 мільйона», – йдеться у повідомленні самоврядування.

Rīgas satiksme забезпечує пасажирські перевезення автобусами, трамваями та тролейбусами у Ризі, а також керує парковками на вулицях міста. Єдиним власником компанії є Ризька Дума.

Відповідно до бюджету-2025 Ризької думи міський перевізник Rīgas satiksme отримує дотацію 156 млн. євро на рік. Прогнозується, що сумарна вартість безкоштовного проїзду українських біженців до кінця року може сягнути приблизно 3,3 млн. євро– близько 1,8% від обороту компанії.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжить чинність Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також запропонує країнам-членам рекомендації стосовно подальших заходів. Про це заявили єврокомісар з міграції Магнус Брюннер та віцепрем'єр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.