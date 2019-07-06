Поліція перевірить передвиборчі поїздки у «Буковель» від нардепа Шевченка



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Віктор Шевченко Фото: stanislavske.tv

Виборців з Рогатинського району привезли на захід автобусами та погодували

У туристичному комплексі «Буковель» кандидат по округу №85, народний депутат Віктор Шевченко агітував за себе та партію «Слуга народу» серед великої кількості виборців свого округу, яких ймовірно привезли на захід автобусами та погодували. Оскільки такий факт може мати ознаки непрямого підкупу виборців, Опора звернулась із заявою до поліції.

Про це повідомляє пресслужба Опори.

Перебуваючи в туристичному комплексі «Буковель», спостерігачі помітили велике скупчення людей із помаранчевими стрічками на зап’ясті поблизу конференц-зали закладу харчування «Veranda Lounge-Zone», парковка №2. Представники Опори зайшли до зали разом із цими людьми.

Як розповідають спостерігачі, до мікрофона підійшов чоловік, який представився помічником народного депутата Віктора Шевченка, – Роман. Він поцікавився у присутніх, чи всі пообідали, подякував, що вони приїхали, і нагадав: «Зараз ми стоїмо перед вибором, і особисто мені не встидно подивитися людям в очі, і багато чого зробилося».

Помічник нардепа розповів, що, на його, думку з допомогою Віктора Шевченка змінилося в Рогатинському районі, за який помічник «відповідає».

Зокрема, Роман поцікавився, чи є в залі представники села Конюшки, і нагадав їм, що спочатку встановили вікна у клубі, потім діти їздили в «Артек-«Буковель», а першокласники каталися тут взимку на лижах.

Після цього слово взяв кандидат у народні депутати Віктор Шевченко: «Хочу подякувати вам, що приїхали у «Буковель»! – Дякуємо, що запросили (голос із зали. – Авт.). І хочу вибачитись перед тими, в кого поламався автобус, – знаю, два автобуси сьогодні зламались. А хто перший раз у Буковелі? Підніміть руки. Ну, ще є… Але я пам’ятаю, раніше – майже весь зал піднімав. Це не може не тішити, значить, наші з Олександром (імовірно, нардеп Олександр Шевченко – рідний брат Віктора, – Авт.) програми працюють. Ми переконані, що кожен житель Івано-Франківської області повинен побачити «Буковель».

Далі Віктор Шевченко почав розказувати про свою діяльність як народного депутата і про те, що саме йому вдалось зробити за свою каденцію. Також пообіцяв людям допомогти розібратися з їхніми проблемами і попросив звертатися до нього, писати звернення як до депутата від їхнього округу. «А якщо вважаєте, що я роблю роботу нормально, прошу вашої підтримки на виборах», – сказав кандидат.

«Зараз я впевнений, що ми всі проголосуємо за нормальних депутатів, за нормальну більшість – за список партії «Слуга народу». Я, наприклад, закликаю, якщо у вас є таке бажання, голосувати за цю партію. І буду однозначно підтримувати дії Президента», – наголосив Віктор Шевченко, який є самовисуванцем.

З діалогу громадян і кандидата в народні депутати Віктора Шевченка спостерігачі зрозуміли, що люди приїхали із сіл Конюшки, Черче, Пійло, Довга-Калуська та Стратин. Ці села входять до виборчого округу №85, по якому балотується Віктор Шевченко.

Опора звернулася до Романа Дашавця, помічника народного депутата, представника кандидата Віктора Шевченка за коментарем щодо зустрічі виборців із кандидатом у комплексі «Буковель». Роман Дашавець відмовився коментувати цю ситуацію. Якщо Віктор Шевченко чи його представники захочуть прокоментувати описаний випадок, Опора надасть таку можливість.

«Щоб з’ясувати, чи фінансувався даний захід із виборчого фонду кандидата і які послуги надавались виборцям під час їх поїздки у «Буковель», Опора звернеться із заявою до поліції», – сказав Богдан Морикіт, координатор спостереження Громадянської мережі Опора за виборами в Івано-Франківській області.

Нагадуємо, що частина 6 статті 68 Закону «Про вибори народних депутатів України» передбачає фінансування передвиборчих заходів виключно за кошти виборчого фонду кандидата, а частина 14 статті 74 Закону забороняє проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів та інших матеріальних цінностей.

Богдан Морикіт також додав, що агітація, яка супроводжується наданням автобусів для безкоштовного довезення людей та влаштуванням обіду, може містити ознаки непрямого підкупу виборців.