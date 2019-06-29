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    Економіка та фінанси

    Різаненко пояснив, чому держава не може забрати «Буковель» у Коломойського і його партнерів

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    Засновником комплексу &laquo;Буковель&raquo; є компанія &laquo;Скорзонера&raquo;, бенефіціарами останньої є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов - Різаненко пояснив, чому держава не може забрати «Буковель» у Коломойського і його партнерів
    Засновником комплексу «Буковель» є компанія «Скорзонера», бенефіціарами останньої є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов

    Якщо «Буковель» забрати та переоформити на державу, то далі він не буде працювати як бізнес, - Різаненко

    Народний депутат, член Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та заступник голови спецкомісії з приватизації Павло Різаненко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів, чому держава не може забрати за борги «Буковель» у Коломойського і його партнерів.

    За словами Різаненка, передати керівництво «Буковелем» державним менеджерам – не найкраща ідея.

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    «Це ж не цілісний майновий комплекс, а умовно якась територія з різними об'єктами, окремими земельними ділянками. Якщо забрати це та переоформити на державу, «Буковель» далі не буде працювати як бізнес. Тому і там теж суцільне шахрайство», - вважає заступник голови спецкомісії з приватизації.

    Засновником комплексу «Буковель» є компанія «Скорзонера». Бенефіціарами останньої є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Під час націоналізації ПриватБанку курорт «Буковель» перейшов на баланс вже державної фінустанови.

    У серпні 2017 року Нацбанк зажадав від «Скорзонери» погасити заборгованість ПриватБанку в розмірі 2,66 млрд грн (в жовтні 2014 року були укладені шість іпотечних договорів в якості забезпечення боргових зобов'язань ПриватБанку перед Нацбанком за кредитами рефінансування). «Скорзонера» подала позов в суд з цього приводу. Судовий розгляд завершився в кінці 2018 року перемогою Нацбанку у Верховному суді.   

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