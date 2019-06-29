Різаненко пояснив, чому держава не може забрати «Буковель» у Коломойського і його партнерів



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Засновником комплексу «Буковель» є компанія «Скорзонера», бенефіціарами останньої є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов

Якщо «Буковель» забрати та переоформити на державу, то далі він не буде працювати як бізнес, - Різаненко

Народний депутат, член Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та заступник голови спецкомісії з приватизації Павло Різаненко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів, чому держава не може забрати за борги «Буковель» у Коломойського і його партнерів.

За словами Різаненка, передати керівництво «Буковелем» державним менеджерам – не найкраща ідея.

«Це ж не цілісний майновий комплекс, а умовно якась територія з різними об'єктами, окремими земельними ділянками. Якщо забрати це та переоформити на державу, «Буковель» далі не буде працювати як бізнес. Тому і там теж суцільне шахрайство», - вважає заступник голови спецкомісії з приватизації.

Засновником комплексу «Буковель» є компанія «Скорзонера». Бенефіціарами останньої є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Під час націоналізації ПриватБанку курорт «Буковель» перейшов на баланс вже державної фінустанови.

У серпні 2017 року Нацбанк зажадав від «Скорзонери» погасити заборгованість ПриватБанку в розмірі 2,66 млрд грн (в жовтні 2014 року були укладені шість іпотечних договорів в якості забезпечення боргових зобов'язань ПриватБанку перед Нацбанком за кредитами рефінансування). «Скорзонера» подала позов в суд з цього приводу. Судовий розгляд завершився в кінці 2018 року перемогою Нацбанку у Верховному суді.

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