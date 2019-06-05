Без скандалів не обійшлось. Як оновлена партія Порошенка «праймеріз» проводила

Конкуренція за кожне місце у списку «Європейської солідарності» Петра Порошенка буде величезною

Деякі віддані прихильники експрезидента залишились ображені

Перейменована партія експрезидента Петра Порошенка «Європейська солідарність» завершила праймеріз. Ця передвиборча процедура була анонсована на першому з’їзді «ЄС» минулого тижня. Лідери запевняли: партія взяла курс на оновлення, тож очікується великий приплив свіжої крові. Щоправда, реалізація гучно заявленої ідеї залишила бажати кращого і поки незрозуміло, на що вона взагалі вплине.

Голосувати за кандидатів можна було, попередньо зареєструвавшись, на сайті громадської організації «Справа громад», яка була створена після президентських виборів, аби залучати до політики прихильників Порошенка та його курсу. Організація уклала з партією відповідний меморандум щодо проведення праймеріз. За ідеєю, з переможців цього конкурсу на з’їзді «Європейської солідарності», який відбудеться найближчими днями, мали б формуватись списки по пропорційній та мажоритарній складових.

Перейменована партія Порошенка «Європейська солідарність» завершила праймеріз. Чи побачать в її списку виборці нові обличчя?

Та, власне, до модного на Заході політичного процесу те, що відбувалося у партії Порошенка, мало дуже слабке відношення. Праймеріз – це внутрішньопартійні заміри популярності. А на «праймеріз» від Порошенка міг голосувати будь-хто охочий. Технологія виглядала так: ті, хто бажав балотуватись від партії, мали відіслати свій профайл на поштову скриньку «Справи громад», а там вже всіх зібрали до купи і влаштували голосування серед користувачів інтернету, яке тривало добу. «Накрутки» організатори праймеріз виключають, бо аби проголосувати, треба було пройти ретельну процедуру верифікації.

Тож свій намір спробувати сили висловили 239 осіб, серед яких були як діючі депутати, так і різноманітні активісти і лідери громадських думок – так звані «порохоботи», які в тій чи іншій мірі входили до команди Петра Порошенка та агітували за нього на президентських виборах. З цих двох сотень з гаком претендентів праймеріз успішно пройшли лише 77. За правилами голосування для цього треба було мати не більше 20% голосів проти.

А от серед невдах опинились багато знакових осіб, без яких зовсім недавно неможливо були уявити Блок Порошенка, – брати губернатор та депутат Степан та Олег Барни, нардепи Сергій Березенко, Олексій Гончаренко, Олександр Черненко, Олександр Бригинець, Михайло Довбенко. Причому подивитись, який саме результат вони отримали, неможливо – біля їхніх прізвищ стоїть лаконічне «вибув».

Що цікаво, праймеріз не проходив сам Петро Олексійович, хоча його колишня представниця в парламенті Ірина Луценко на з’їзді обіцяла, що він буде робити це на загальних підставах. Проігнорувала їх і сама Луценко. Тож хто все-таки пройшов цей дивний конкурсний відбір і гіпотетично може представляти оновлену «Солідарність» в наступному парламенті?

З діючих депутатів це – голова фракції Блоку Порошенка Артур Герасимов (результат – 85,68 % голосів), голова секретаріату партії Максим Саврасов (82,55 %), Ігор Артюшенко (80,64 %), Марія Іонова (95,69 %), Олексій Мушак (87,96 %) і Тетяна Ричкова (92,25 %). Є і один міністр – шефиня міністерства у справах ветеранів Ірина Фріз (94,38%). Ростислав Павленко (93%) в Адміністрації президента займався питаннями отримання українською церквою Томосу про автокефалію. Юрій Бірюков (89,95 %), який до останнього пручався участі в праймеріз, – колишній радник Порошенка.

Політологи Олександр Палій (89,18 %) та Сергій Таран (93,69 %), економіст Борис Кушнірук (88,5 %) під час кампанії роздавали коментарі як незалежні експерти, але фактично працювали на штаб Порошенка. Всі вони були бажаними гостями на ток-шоу телеканалу «Прямий», так само як «атошник» та блогер Олексій Петров (99,2 %). Активно агітував за Петра Олексійовича журналіст 5 каналу Віталій Гайдукевич (97,02 %). Ще одна телезірка, яка симпатизує Порошенку, – ведучий «Вата-шоу» Андрій Карпов з позивним «Полтава» (97,52 %). Євген Кузик (97,37 %) відомий як «лікар Євромайдану». Голова молодіжки «Солідарності» Дінара Габібуллаєва (85,73 %) та активістка і співачка Софія Федина (97,64 %) були в перших рядах поруч з Порошенком на з’їзді «апгрейженої» партії та мають символізувати її оновлення. Серед інших переможців – ветерани АТО, депутати місцевих рад, блогери та взагалі маловідомі персонажі.

Проте не обійшлося без непорозумінь. Деякі віддані прихильники Порошенка взагалі не були допущені до праймеріз, чому дуже дивувались.

Невдоволеними лишились і ті, кого все-таки допустили до праймеріз, але вони їх не пройшли. Окрім неможливості подивитись свій реальний результат, було багато скарг на те, що сайт в день голосування постійно підвисав і прихильники того чи іншого кандидата не могли на ньому зареєструватись.

«Це якась фігня, а не праймеріз, навіщо я взагалі на це повівся, – з образою в голосі каже в розмові з «Главкомом» один з учасників. – Взагалі незрозуміло, хто і як їх пройшов, окрім кількох відомих персонажів».

В «Європейській солідарності» вже заявили, що оприлюднені результати – це не основа майбутнього виборчого списку. «Це пропозиція громадськості щодо нашого кадрового резерву, – пояснює голова секретаріату «Європейської солідарності» Максим Саврасов. – Хтось з цих людей потрапить до списку, хтось піде на округи, хтось піде на місцеві вибори, хтось буде в керівних органах партії. Ці праймеріз були для громадськості, яка відчуває в собі сили займатись політикою».

Голова секретаріату «Європейської солідарності» Максим Саврасов заявив, що оприлюднені результати – це не основа майбутнього виборчого списку

Але якщо метою цього опитування було підтягнути кадровий резерв, то навіщо у ньому брали участь давні члени команди Порошенка?

«Я люблю всілякі експерименти і мені здається, що нічого поганого в цьому немає, – каже нардеп Олександр Бригинець, який праймеріз провалив. –Тепер я впевнився, що серед громадських активістів, у мене більше опонентів, ніж у інших. Логічно, що у людей, які займають активну позицію та багато спілкуються, завжди багато опонентів. Я і так знав, що у мене їх багато в інтернет-середовищі, коли читав коментарі в соцмережах».

В «ЄС» розраховують, що по списку візьмуть біля трьох десятків мандатів. І враховуючи, що партія планує бути в опозиції, сумнівно, що список буде підійматись за рахунок тих, хто піде в виконавчу владу. Тож конкуренція за кожне місце буде величезною. «Які там праймеріз, все одно список буде писати сам Петро в останню ніч», – махає рукою співрозмовник, близький до керівництва партії. Тож перші кроки анонсованого оновлення «Європейської солідарності» поки незрозумілі ні членам партії, ні тим, хто хоче до неї доєднатись.

Павло Вуєць, «Главком»