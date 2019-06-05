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    Партія «Самопоміч» восьмого червня проведе з’їзд у Києві

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    Лідер партії &laquo;Самопоміч&raquo; Андрій&nbsp;Садовий - Партія «Самопоміч» восьмого червня проведе з’їзд у Києві
    Лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий

    «Самопоміч» формує свій список кандидатів шляхом рейтингу

    Політична партія «Самопоміч» проведе з'їзд у суботу, восьмого червня, в Києві.

    «З'їзд буде в суботу, 8 червня. На ньому буде названо першу п'ятірку партійного списку кандидатів у народні депутати», - пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в партії.

    На уточнювальне питання, чи буде відомий на з'їзді весь список кандидатів у народні депутати від «Самопомочі», співрозмовник відповів ствердно.

    Як повідомлялося, партія «Самопоміч» формує свій список кандидатів шляхом рейтингу. Список складатиметься з трьох частин: прорейтингові народні депутати, регіональні лідери та політичні союзники й експерти.

    Раніше повідомлялося, що лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий сподівається на союз з партією Святослава Вакарчука «Голос». 

    Перед цим політична партія «Самопоміч» оприлюднила рейтинг кандидатів у народні депутати серед лідерів областей та рейтинг чинних нардепів, які стануть основою для фінального виборчого списку партії.

    24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

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