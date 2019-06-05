Діяльністю президента Зеленського задоволені втричі більше, ніж Порошенком



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Майже 40% українцям поки важко оцінити роботу Володимира Зеленського

Рівно половина українців задоволені діяльністю Володимира Зеленського на посаді президента. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного групою «Рейтинг» в кінці травня – напочатку червня.

Так, 23% цілком задоволені, 27% скоріше задоволені.

Майже 40% опитаним було важко відповісти, а 11% були не задоволені роботою чинного президента.

Оцінка Зеленського є найкращою серед інших політиків та органів влади. Діяльністю Петра Порошенка незадоволені 81% опитаних.

У Володимира Гройсмана трохи краща ситуація – 76% незадоволених та 19% підтримки.

Але більше всього незадоволені українці роботою Верховної Ради – 91%.

Поки що тільки 11% незадоволені роботою Зеленського

Було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 29 травня – 3 червня 2019 р.