«Це було шоу. Але час для жартів скінчився». Світові ЗМІ про наші вибори

Володимир та Олена Зеленські вітають один одного з перемогою

«Українці проголосували за зміни, хоча й не уявляють, якими вони будуть»

Перемога Володимира Зеленського сьогодні стала топ-темою світових ЗМІ. Результатом українських виборів, чесно кажучи, ніхто не здивований. Величезний розрив між кандидатами показувала низка соціологічних досліджень упродовж останніх тижнів перед другим туром. Тож лідер перегонів був очевидним.

Здебільшого ЗМІ просто констатують факт – переміг комік, і розмірковують над причинами такого вибору та майбутнім, за яке проголосували українці.

Неординарна кампанія Зеленського, яка будувалась на образі звичайної людини, яка бажає змінити систему, дала свої плоди. Прихід Зеленського до влади свідчить про глибоке розчарування виборців у правлячому класі, огиду до нестримної корупції та падіння економіки.

Водночас журналісти наголошують, що новому главі держави тепер доведеться у найкоротші терміни продемонструвати, що він може не тільки роздавати обіцянки, а й здатен розібратися у проблемах України.

Результати виборів є наслідком розчарування роботою колишньої влади і психологічним виснаженням українського виборця. На Зеленського «відреагував електорат, який втомився від економічних потрясінь, войовничої риторики та загострення напруженості з Росією», - пише CNN.

Прагнучи завоювати виборців, Петро Порошенко вдавав із себе міцного горішка, тоді як Володимир Зеленський перетворив виборчу кампанію на видовище, якого не вистачало українському народу. Суспільство втомилося від постійних нагадувань Порошенка про те, що Путін – найбільша загроза для України і її громадян.

«Це занадто мало, занадто пізно для українців, виснажених п'ятирічною гібридною війною з Росією», - коментує CNN.

«Україна увійшла до незвіданих політичних вод у понеділок після того, як попередні результати показали, що комік без політичного досвіду і без чіткої політичної програми переміг на президентських виборах країни», - резюмує агентство Reuters.

Агентство зазначає, що рішуча перемога Володимира Зеленського є гірким ударом для Петра Порошенка, який намагався об'єднати українців навколо прапора, позиціонуючи себе як «оплот проти російської агресії і захисник української ідентичності».

«Найпопулярніший комік України здобув переконливу перемогу у другому турі президентських виборів, оскільки виборці були розчаровані відсутністю прогресу через п’ять років після революції», - коментує ситуацію агенція Bloomberg.

У перемозі «слуги народу» Bloomberg вбачає закономірний тренд: «Підйом Зеленського – це продовження протестної хвилі проти політичного істеблішменту, яка охопила континент та інші частини світу. Він приєднується до інших коміків-політиків, включаючи італійського Беппе Грілло (італійський комік, популістська партія якого «Рух п’яти зірок» стала головною сенсацією останніх парламентських виборів, отримавши понад 25% голосів виборців – «Главком») і словенського Мар'яна Сарека (колишній комік і мер міста Камнік. Балотувався на посаду президента у 2017 році, однак у другому турі з різницею всього у 6% поступився чинному президенту Словенії Боруту Пахору – «Главком»)».

Американська The New York Times підкреслює: новачок у політиці опинився на чолі держави, яка нині грає центральну роль в геополітичному протистоянні Заходу з Москвою.

«Після п'яти років, протягом яких триває виснажлива війна на сході України, виборці, очевидно, дали зрозуміти, що їх більше цікавлять внутрішні проблеми, пов'язані з корупцією та бідністю. Деякі з прихильників Зеленського, хоча і відчайдушно бажають змін, розуміють, що нереалістично очікувати від нього здійснення швидкої трансформації держави», - пише видання. Воно красномовно натякає, що «перемога Зеленського дає Україні свого першого єврейського лідера і оголошує догану політичному режиму Порошенка, мільярдера і кондитерського магната, який виступав із націоналістичним лозунгом «Армія, мова, віра»».

«Свою» людину в українській політиці помітили і ізраїльські медіа. Так, Jerusalem Post заявляє, що «Україна стане єдиною в світі країною, окрім Ізраїлю, де президент і прем'єр-міністр є євреями. Лідерство комедійного актора Володимира Зеленського, а за результатами екзитполів він отримав 73% голосів, виявилося настільки очевидним, що змусило чинного президента Петра Порошенка визнати поразку ще до того, як були оприлюднені офіційні результати виборів».

Для критиків президента значний успіх розпливчастої кампанії політично недосвідченого Зеленського не став чимось дивним через поширене невдоволення корупцією режиму Порошенка, який був обраний в 2014 році саме на тлі обіцянок боротьби на цьому фронті. Однак решту євреїв факт рішучої перемоги Зеленського таки вражає, зважаючи на те, що він згадував про своє походження під час виборчої кампанії. Адже в минулому році уряд Ізраїлю виділив Україну як проблемний регіон у своєму щорічному звіті з антисемітизму. Автори звіту нарахували понад 130 зареєстрованих антисемітських інцидентів на Україні у 2017 році.

«Передвиборна кампанія розмила межі між реальним Зеленським і його персонажем на екрані. Як і його герой, що став президентом у телесеріалі, Зеленський пообіцяв очистити політику і покінчити з владою олігархів в Україні, але конкретики в його словах було мало», - підмічає The Guardian. Видання висловлюються побоювання з приводу його тісних зв'язків з олігархом Ігорем Коломойським, хоча сам Володимир Зеленський це й спростовує.

Los Angeles Times стверджує, що «українці голосували за Зеленського не тому, що вони підтримували якісь невизначені плани, які він має для управління 40-мільйонною країною, а тому, що прагнули скинути Порошенка, якого причисляли до корумпованої політичної еліти України».

Американське видання The Wall Street Journal прогнозує, що тепер «між друзями Зеленського в сфері шоу-бізнесу, технократами, орієнтованими на реформи, політиканами і впливовими бізнесменами почнеться боротьба за вплив».

Зеленського вже звинувачували в тому, що він є маріонеткою власника телеканалу, на якому показують його шоу, мільярдера Ігоря Коломойського.

Тепер те, як Зеленський вирішить численні суперечки між Коломойським і владою, багато що скаже про щирість нового лідера. Перший місяць буде для Зеленського важким навіть за українськими мірками. Новачкові в політиці доведеться займатися консультаціями з МВФ щодо боргів часів Януковича. Верховна рада, що відповідає за питання внутрішньої політики, як і раніше знаходиться під контролем союзників Порошенка, парламентські вибори заплановані на жовтень. Українці явно хочуть змін, хоча точно і не знають, що вони принесуть.

Агентство France Presse в обранні Володимира Зеленського вбачає «шанс для України закрити ту сторінку історії країни, яка пов'язана з діяльністю корумпованих і неефективних політиків». Якщо до влади прийдуть люди «з менталітетом XXI століття», як сподіваються деякі виборці, українці можуть готуватися до вражаючих змін стилю управління країною .

Схожої думки дотримується Le Monde: «Невизначеність щодо політичного майбутнього Зеленського пов'язана з питанням, наскільки широкі повноваження матиме його команда. А також, чи вдасться йому сформувати парламентську більшість»

Видання наголошує: «абсолютно очевидно, що вже зранку понеділка час для жартів для шостого президента незалежної України закінчиться».

«Ці вибори стали історичними у багатьох аспектах. Вперше главою держави стала людина, що не мала досвіду роботи в уряді. Крім того, в процентному відношенні ця перемога стала найбільш переконливою за весь час виборів на Україні в період її незалежності», - такою є реакція на українські вибори німецького видання Bild.

Прихильники Зеленського вірять, що він є ковтком свіжого повітря для української політики. Скептики вказують, що він не має ні зрілої політичної програми, ні політичного досвіду, особливо в тому, що стосується конфлікту з Росією.

«Україна тепер – комедемократія?» – твітує журналіст Bild Юліан Рьопке.

«Під час виборчої кампанії, яку Зеленський вів майже виключно у соціальних мережах, він задав тон з самого початку. Це було шоу. Ідея полягала в тому, що простий чоловік йде ламати затверділу систему влади у країні. Однак він уникав усіх політичних дебатів і замість того щодня обіцяв Україні краще життя», - коментує Der Spiegel.

Видання особливо підкреслює, що українці взяли участь у демократичних виборах, що незвично для пострадянського простору, і продемонстрували за допомогою бюлетенів, що втомилися від політиків, які захищають лише свої інтереси.

Коментуючи результати українських виборів, BBС зазначає, що «Україна вибирала між досвідченим політиком, у послужному списку якого були п'ять проведених на президентському посту років, і коміком, список заслуг якого мало чим відрізнявся від чистого аркуша паперу. Той факт, що так багато людей зробили вибір на користь Володимира Зеленського, - приниження для Петра Порошенка і протест народу».

Поки що Володимир Зеленський і його команда святкують перемогу. Однак важко уявити, що переможний настрій збережеться надовго. Уже скоро доведеться вирішувати першочергові проблеми країни, впевнено озвучувати і реалізовувати політичні позиції, які досі нечіткі. Адже висловлювати сміливі ідеї - це одне, а втілювати їх в життя - зовсім інше.

Юлія Козлова, для «Главкома»