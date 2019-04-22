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    В «Опорі» визначили найчастіші порушення в другому турі

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    В «Опорі» визначили найчастіші порушення в другому турі

    Фотографування виборцями бюлетеня в приміщенні виборчої дільниці (в кабінці для голосування чи поза нею) 21 квітня зафіксовано спостерігачами «Опори» на 3,3% виборчих дільниць

    Найчастішим порушенням у день повторного голосування 21 квітня, зафіксованим спостерігачами «Опори» на 5,5% виборчих дільниць, були спроби видачі членами виборчих комісій та отримання виборцями бюлетенів без пред’явлення належних документів.

    Під час першого туру голосування такі зловживання з боку суб’єктів виборчого процесу мали місце на 14,5% виборчих дільниць, повідомили у Громадській мережі «Опора».

    «Завдяки реагуванню спостерігачів «Опори» на подібні ситуації в більшості випадків вдалося запобігти здійсненню такого типу порушення. Втім незаконна практика голосування без документів лишається поширеним явищем», - говориться у повідомленні.

    Іншим типом найбільш частого порушення, зафіксованого в день повторного голосування, було зумисне розголошення виборцями таємниці голосування шляхом демонстрування бюлетеня з результатами волевиявлення, додали в «Опорі». Такі інциденти виявлені спостерігачами на 5% виборчих дільниць в масштабі всієї України.

    «Протягом голосування 31 березня частка порушень, пов'язаних з розголошенням таємниці голосування, була більшою і фіксувалася на 10,4% дільниць», - зауважили в «Опорі».

    Фотографування виборцями бюлетеня в приміщенні виборчої дільниці (в кабінці для голосування чи поза нею) 21 квітня зафіксовано спостерігачами «Опори» на 3,3% виборчих дільниць. У першому турі голосування масштаб таких порушень був дещо більшим – 4,8% виборчих дільниць.

    Інтенсивність та масштаб інших типів порушень, зафіксованих «Опорою» в день повторного голосування, були значно меншими. Зокрема, випадки незаконного вкидання виборчих бюлетенів до виборчих скриньок виявлено лише на 0,2% виборчих дільниць (в першому турі голосування – на 0,6% дільниць).

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.21%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.46%

    Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

    Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

    Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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