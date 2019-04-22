В «Опорі» визначили найчастіші порушення в другому турі
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Розсилка
Фотографування виборцями бюлетеня в приміщенні виборчої дільниці (в кабінці для голосування чи поза нею) 21 квітня зафіксовано спостерігачами «Опори» на 3,3% виборчих дільниць
Найчастішим порушенням у день повторного голосування 21 квітня, зафіксованим спостерігачами «Опори» на 5,5% виборчих дільниць, були спроби видачі членами виборчих комісій та отримання виборцями бюлетенів без пред’явлення належних документів.
Під час першого туру голосування такі зловживання з боку суб’єктів виборчого процесу мали місце на 14,5% виборчих дільниць, повідомили у Громадській мережі «Опора».
«Завдяки реагуванню спостерігачів «Опори» на подібні ситуації в більшості випадків вдалося запобігти здійсненню такого типу порушення. Втім незаконна практика голосування без документів лишається поширеним явищем», - говориться у повідомленні.
Іншим типом найбільш частого порушення, зафіксованого в день повторного голосування, було зумисне розголошення виборцями таємниці голосування шляхом демонстрування бюлетеня з результатами волевиявлення, додали в «Опорі». Такі інциденти виявлені спостерігачами на 5% виборчих дільниць в масштабі всієї України.
«Протягом голосування 31 березня частка порушень, пов'язаних з розголошенням таємниці голосування, була більшою і фіксувалася на 10,4% дільниць», - зауважили в «Опорі».
Фотографування виборцями бюлетеня в приміщенні виборчої дільниці (в кабінці для голосування чи поза нею) 21 квітня зафіксовано спостерігачами «Опори» на 3,3% виборчих дільниць. У першому турі голосування масштаб таких порушень був дещо більшим – 4,8% виборчих дільниць.
Інтенсивність та масштаб інших типів порушень, зафіксованих «Опорою» в день повторного голосування, були значно меншими. Зокрема, випадки незаконного вкидання виборчих бюлетенів до виборчих скриньок виявлено лише на 0,2% виборчих дільниць (в першому турі голосування – на 0,6% дільниць).
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Зеленський Володимир Олександрович73.21%
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Порошенко Петро Олексійович24.46%
Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.
Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.
Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.
Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.