Поліція Київщини відкрила дві справи через порушення в день виборів



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21 квітня поліція Київщини задокументувала 65 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства

На території Київської області працює 9 окружних, 1423 дільничних виборчих комісії та 40 спецдільниць. На охорону публічної безпеки та правопорядку були задіяні майже 3 тисячі правоохоронців. Допомагали їм представники громадських формувань. Про це та інші питання забезпечення правопорядку на виборчих дільницях під час проведення голосування другого туру виборів президента України розповів сьогодні на брифінгу очільник поліції Київщини Дмитро Ценов.

На місцях несення служби працівники поліції виконали головне завдання – не допустили порушень правопорядку та зберегли виборчу документацію, зазначив він.

Упродовж 21 квітня поліція Київщини задокументувала 65 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. Що у свою чергу вдвічі менше, ніж під час проведення першого туру виборів, тоді ця цифра становила 126.

Під час проведення перевірки працівники поліції встановили, що 52 повідомлення не знайшли свого об’єктивного підтвердження у сфері порушення виборчого права.

Також він повідомив, що у місті Яготин у «день тиші», коли вже була заборонена передвиборча агітація, посадовець здійснював агітацію та підкуп виборців у вигляді подарунку пакунків з постільною білизною, канцелярським приладдям та агітаційною літературою за одного з кандидатів. За фактом підкупу виборців відкрито кримінальне провадження.

У день проведення виборів на території області зареєстровано два факти незаконного використання виборчого бюлетеня. Зокрема, в Кагарлику чоловік втік з виборчої дільниці з бюлетенем. За місцем проживання поліцейські у нього вилучили два виборчих бюлетені, датовані 31 березня та 21 квітня.

В Броварах теж сталося подібне правопорушення. Там місцевий житель отримав бюлетень, незаконно його виніс з виборчої дільниці на вулицю і порвав.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 158-1 Кримінального кодексу України.

Щодо інших заяв та повідомлень про ймовірні порушення виборчого права триває перевірка.

Ценов подякував особовому складу за роботу, витримку та професіоналізм під час проведення другого туру виборів, а виборцям – за дотримання законодавства.

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Дивіться, як проголосували виборці у Києві та області.

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