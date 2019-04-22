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    Суспільство

    ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками вже з 11 округів

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    ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками вже з 11 округів

    Протоколи з мокрими печатками з № 51 (Донецька область), № 105 (Луганська область), № 169 (Харківська область), № 198 (Черкаська область), № 214 (місто Київ) виборчих округів

    Центральна виборча комісія прийняла оригінали про підсумки повторного голосування на чергових виборах президента України ще від п’яти територіальних виборчих округів.

    Про це зазначається у прес-релізі ЦВК, що є у розпорядженні Укрінформу.

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    «Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 5 територіальних виборчих округів: № 51 (Донецька область), № 105 (Луганська область), № 169 (Харківська область), № 198 (Черкаська область), № 214 (місто Київ)», - ідеться в повідомленні.

    Таким чином, станом на 17:40 22 квітня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 11 територіальних виборчих округів.

    Як повідомлялося, в Україні 21 квітня проводилося повторне голосування на чергових виборах Президента України.

    Для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.

    Явка виборців становила 62,07%.

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