ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками вже з 11 округів



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Протоколи з мокрими печатками з № 51 (Донецька область), № 105 (Луганська область), № 169 (Харківська область), № 198 (Черкаська область), № 214 (місто Київ) виборчих округів

Центральна виборча комісія прийняла оригінали про підсумки повторного голосування на чергових виборах президента України ще від п’яти територіальних виборчих округів.

Про це зазначається у прес-релізі ЦВК, що є у розпорядженні Укрінформу.

«Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 5 територіальних виборчих округів: № 51 (Донецька область), № 105 (Луганська область), № 169 (Харківська область), № 198 (Черкаська область), № 214 (місто Київ)», - ідеться в повідомленні.

Таким чином, станом на 17:40 22 квітня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 11 територіальних виборчих округів.

Як повідомлялося, в Україні 21 квітня проводилося повторне голосування на чергових виборах Президента України.

Для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.

Явка виборців становила 62,07%.