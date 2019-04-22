Де в Києві живе найбільше прихильників Зеленського та Порошенка



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Станіслав Груздєв, «Главком»

Найбільше прихильників Володимир Зеленського у Києві живуть на Дарниці та Троєщині, а Петра Порошенка на Печерську, Голосієво, Шевченківському та Солом’янському районах

Найбільші результати в Києві Володимир Зеленський у другому турі отримав на Лівому березі – від Дарниці до Троєщини. Про це свідчать дані Центрвиборчкому після підрахунку 100% протоколів.

В цілому в столиці за Зеленського проголосували 60,17% (856 310) виборців. Порошенко ж в Києві отримав відносно непоганий, як на загальному фоні, результат – 36,95% (525 831) голосів.

Найбільша підтримка Зеленського в Києві була у 216-му окрузі – 65,28%. Це Нова та Стара Дарниця, ДВРЗ. На цьому окрузі у Порошенка найменша у столиці підтримка – 31,93%.

Майже 64% підтримки переможця виборів було на 215 окрузі - Воскресенка і південна Троєщина до просп. Маяковського.

Третій результат – 63,08% - показав округ №213 (найбільша частина Троєщини).

За Порошенка найбільше проголосували в центрі столиці. Це Печерський та частина Солом’янського районів (221 округ) – 40,08%. Трохи менше чинного президента підтримали в Голосіївському районі (211 округ) та Шевченківському (223 округ) районах – 39,82%.

Слід додати, що в новобудовах на Осокорках теж досить висока підтримка Порошенка. Там на дільницях різниця між Зеленським і чинним президентом не перевищувала 10%.

Нагадаємо, після підрахунку 99,3% протоколів за Зеленського проголосувало 73,23% виборців, за Порошенка – 24,44%.