Нардеп Іонушас прокоментував своє можливе призначення на посаду генпрокурора



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Народний депутат від «Слуги народу» Сергій Іонушас

Депутат зазначив, що його кандидатуру на засіданні фракції висунув один з його колег, однак не уточнив, хто саме

Президент Володимир Зеленський наразі не вносив подання про призначення на посаду генерального прокурора України народного депутата від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

Про це сам Іонушас розповів в кулуарах Верховної Ради.

На ствердження журналістки «Громадського», що за словами голови фракції «Слуга Народу» Давида Арахамії, фракція одностайно підтримала кандидатуру Іонушаса, він відповів:

«Відповідно до Конституції, подання (про призначення генпрокурора — ред.) вносить президент України. Це його рішення. А Верховна Рада чи фракція або підтримують це рішення, або ні. Якщо ми кажемо про рішення, то ця ініціатива може бути і повинна бути виключно з боку Володимира Олександровича (Зеленського — ред.)».

Депутат також зазначив, що його кандидатуру на засіданні фракції висунув один з його колег. Хто саме, не уточнив.

Депутат від «Слуги народу» Сергій Іонушас заявив, що Зеленський не вносив подання про призначення його генеральним прокурором pic.twitter.com/aXpbmFvajL — hromadske (@HromadskeUA) March 5, 2020

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не прозвучали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.

Раніше джерело в керівництві фракції «Слуга народу» повідомляло, що на посаду генерального прокурора розглядається в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада у ході позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Як повідомлялося, Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора. Свій виступ генпрокурор завершив такими словами: «Постанова (про висловлення недовіри генпрокурору. - «Главком») побудована на відвертій брехні. Мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою є лист батька Катерини Гандзюк… Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним», - заявив він.

«Я йду. Але я йду для того, щоб повернутись», - резюмував Рябошапка і залишив залу парламенту.