Зеленський про Рябошапку: немає результату - до побачення



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Володимир Зеленський пройшов з Віталієм Рябошапкою шлях із передвиборної кампанії

Президент зазначив, що дружнє ставлення не має впливати на необхідність змінити людину, яка не показує результат

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість відставки генерального прокурора Віталія Рябошапки. Зеленський заявив, що дружнє ставлення не має впливати на необхідність змінити людину, яка не показує результат.

«Я впевнений, що мене будуть питати: «Ай-ай-ай, не можна чіпати генпрокурора». Ви знаєте, ми з ним пройшли шлях із передвиборної кампанії. Нехай там депутати голосують, як вони хочуть, але моя особиста думка дуже проста: немає результату - не повинен займати місце. З якими б хорошими побажаннями, очима, кроками і відкритим серцем ти не був. Якщо немає результату - до побачення. Більш того, мені здається, що справедливо - якщо ти сам про це говориш», - сказав президент під час спілкування з бізнесом у Полтаві.

Зеленський додав, що до виконувачки обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової у нього поки немає питань, оскільки вона недавно займає посаду та для оцінки її роботи необхідний час.

Водночас глава держави розкритикував роботу прокуратури, Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро.

«Я вважаю, що СБУ, ГПУ і НАБУ не працюють на 100%. У НАБУ було більше часу, ніж у всіх цих органів - 5 або 6 років. Я вважаю, що це не результат для такого органу... Я дійсно вважаю, що Руслан (Рябошапка) - хороший фахівець щодо ГПУ, але він не показав результат... Я дійсно вважаю, що в СБУ краща ситуація, ніж у ГПУ - це моє враження. Хоча, наприклад, у Нових Санжарах саме місцева СБУ відреагувала дуже пізно: готувалися акції, а ми як держава не отримали цю інформацію, тоді як уже було створено блокпости і підпалювали шини, а після цього приїхала Нацгвардія. Тому людина, яка обіймає посаду в обласній СБУ, має бути замінена», - сказав він.

Зеленський резюмував, що дружнє ставлення не має впливати на необхідність змінити людину, яка не показує результат.

Як повідомило раніше джерело «Главкома», сьогодні призначення нового генпрокурора не буде. За словами джерела, голосів за відставку Руслана Рябошапки достатньо, але кандидатура нового генпрокурора ще не затверджена. Швидше за все, для цього потрібно буде ще одне позачергове засідання.

Також має відбутися профільний комітет, який проведе співбесіду з кандидатом. На сьогодні у разі відставки Рябошапки буде призначений виконувач обов’язків генпрокурора. За штатними функціональними обов’язками це буде перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

Напередодні повідомлялося, що висловлення недовіри генеральному прокурору України призначили на 5 березня. Засідання має розпочатись ввечері о 18:30.

Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня.

Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.