Чотири секунди до смерті ворога. Як працюють українські снайпери на передовій

Команда The New York Times провела тиждень разом з українською снайперською групою на півдні країни

У війні, яка ведеться за допомогою артилерії, танків, безпілотників і крилатих ракет, роль снайпера, невидимого і смертоносного, часто не береться до уваги, але вона є важливою на полі бою.

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Російські позиції були позначені синім прапором елітних московських десантних частин, але тканина виглядала майже напівпрозорою крізь приціл українського снайпера.

Прапор на вершині окупованої Росією будівлі був трохи більше ніж за півтора кілометри. Якби у прицілі з'явився російський солдат, великокаліберна куля снайперської гвинтівки потрапила б йому в груди приблизно за чотири секунди.

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«Вони пересуваються вранці та ввечері», – сказав Барт, лідер снайперської групи, яка складається з чотирьох бійців.

Не будь-який російський солдат є хорошим кандидатом на смерть. Потенційна винагорода має переважати ризик

Бійц прибули під покровом темряви після того, як їхали непроглядними дорогами, запхавшись у пікап із вимкненими фарами. Поспішними кроками по битому склу... Вони встановили гвинтівки на своїй позиції, відомій як «схованка».

Барт розслабився, простягаючи руки до 20-фунтової (9-кілограмової) гвинтівки, захованої серед уламків напівзруйнованої будівлі. Світало, і день обіцяв бути довгим.

Снайпери пакують своє спорядження та зброю, залишаючи базу, відправляючись під покровом темряви до своїх снайперських позицій фото: The New York Times

Українські снайпери залишають свою базу посеред ночі, щоб досягти своїх снайперських позицій до світанку фото: The New York Times

Якщо російське вторгнення в Україну визначають як виснажливу артилерійську війну, підкріплену танками, безпілотниками і крилатими ракетами, то роль снайпера, невидимого і смертоносного, часто залишається поза увагою на полі бою.

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Затьмарені високотехнологічними знаряддями вбивства та тупою силою гаубиць і мінометів, українські снайпери є частиною більш елементарної сили – піхоти. Їх порівняно небагато, але вони не менш важливі, ніж століття тому, коли стрілець часів Першої світової війни міг одним пострілом залякати сотню людей.

Високоякісні снайперські боєприпаси важко придбати, враховуючи велику кількість калібрів, що використовуються українськими військами

Але сучасні технології, особливо невеликі безпілотники, які слугують смертоносними інструментами спостереження над лінією фронту, значно ускладнили снайперську стрільбу з прихованих позицій. Це змусило українських снайперів змінювати тактику або наражати себе на швидку смерть.

Команда The New York Times провела тиждень разом з українською снайперською групою на півдні країни. Вони читали звіти про місії снайперів та брали інтерв'ю у снайперів, інструкторів і тренерів по всій Україні, щоб зрозуміти цю «закулісну» війну, яку ведуть добре підготовлені стрільці.

Базові навички

Приблизно за 450 кілометрів від місця, де чекала команда Барта, 54-річний Володимир, піхотинець 19-го окремого стрілецького батальйону, готувався до свого першого дня занять зі снайперської підготовки на стрільбищі.

Перед ним були паперові мішені, обклеєні безліччю червоних кілець.

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Офіційних снайперських шкіл в Україні небагато, і більша частина навчання відбувається у спеціальних класах, під час приватних тренувань та у волонтерів, розкиданих по всій країні.

Інструктор (ліворуч) допомагає 54-річному піхотинцю Володимиру, який проходив перший день снайперської підготовки на стрільбищі фото: The New York Times

Пробитий кулями манекен, який використовується як одна з мішеней для тренувань снайперів фото: The New York Times

Деякі снайпери скаржилися, що концентрація на штурмі окопів, необхідній тактиці для повернення території, зробило снайперську підготовку менш пріоритетною для деяких командирів.

«Стати снайперами – моє та моїх товаришів особисте бажання, – сказав Володимир. – Мені потрібно розвивати базові навички, тому що на фронті на це не буде часу».

Снайпери, з якими поспілкувалися автори статті, просили називати їх лише за позивними або іменами задля їхньої безпеки.

Кількість снайперів в українській армії невідома, але, за оцінками інструкторів, їх кілька тисяч, розділених на дві основні категорії. Більшість відомі як стрільці, здатні стріляти у ворога на відстані приблизно 300 метрів. Вони часто перебувають в окопах, підтримуючи своїх товаришів.

Інструктор спеціальної снайперської школи для добровольців армійської бригади, яка воює на сході України фото: The New York Times

Друга категорія – снайпери-розвідники, відомі серед снайперів як «далекобійники». Це ті з небагатьох піхотинців, які можуть влучно стріляти з відстані в кілометр і далі, здатні зчитувати вітер, температуру і барометричний тиск (за допомогою спостерігача) перед тим, як злегка натиснути на спусковий гачок.

Відпрацювання стрільби на велику відстань на стрільбищі на західній Україні фото: The New York Times

Одного вересневого дня інструктор навчав Володимира саме цьому: як натискати на спусковий гачок.

«Спусковий гачок треба натискати прямо по каналу ствола, – казав інструктор. «Якщо ти потягнеш його вбік, то не влучиш у ціль. Якщо вниз – спровокуєте ривок, що також вплине на влучність пострілу».

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«Багато хто боїться ставати снайпером, бо існує думка, що снайпер – одна з пріоритетних цілей для ворога, – каже Володимир.

Пріоритетні цілі

«Близько 00:00 наш снайпер на позиції 2 помітив вороже кулеметне гніздо», – йдеться у звіті. Він був написаний після снайперської місії, яка відбулася поблизу міста Бахмут на початку цього року.

«Наш снайпер обстріляв ворожу кулеметну позицію, – йдеться далі у звіті. – У результаті було знищено двох «підтверджених» і одного «можливого» ворогів.

У колах військових снайперів називають «мультиплікатором сили», маючи на увазі, що вони можуть мати значний вплив на полі бою.

Але натискання на спусковий гачок має свою ціну, особливо в епоху безпілотників і тепловізійних прицілів, які гарантують, що незалежно від того, наскільки добре снайпер замаскований, тепло його тіла може видати його позицію (за відсутності важкодоступного антитермічного одягу). Пил, дим, а іноді і спалах, що звільняються великокаліберним набоєм, коли він вилітає зі ствола зі швидкістю понад 900 метрів на секунду, також можна легко помітити.

Це означає, що не будь-який російський солдат, який з'являється на перехресті прицілу, є хорошим кандидатом на смерть. Потенційна винагорода має переважати ризик. Тому ймовірність пострілу зростає, якщо цей солдат є «пріоритетною ціллю», наприклад, кулеметником, офіцером або бійцем розрахуку ПТУРа.

Або ще важливішою: російським снайпером.

«У них є хороші хлопці, ефективні, – каже Марик, український снайпер з піхотного батальйону «Вовки Да Вінчі». – Їх небагато, але вони є. Я вважаю, що ніколи не можна недооцінювати ворога».

Український снайпер батальйону «Вовки Да Вінчі» збирає гвинтівки перед тим, як вирушити на схід цього літа фото: Маурісіо Ліма для The New York Times

За словами Марика, його команді вдалося вбити групу російських снайперів на початку війни, але не з гвинтівок, а з артилерії, щоб жоден з них не зміг втекти.

Росіяни намагаються робити те ж саме, коли помічають українських снайперів.

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«Ми побачили їх чисто випадково» , – сказав Марик.

Снайпер батальйону «Вовки Да Вінчі» складає одну зі своїх гвинтівок фото: Маурісіо Ліма для The New York Times

Добре підготовлена команда снайперів дає знати про свою присутність на передовій, переслідуючи і вбиваючи, поки не відступить, або поки її не виявлять і не придушать, або не ліквідують. Снайперам часто доводиться викручуватись, обираючи позицію і вирішуючи, чи вести вогонь, чи спостерігати.

«У нас є приказка: немає відео – немає вбивства»

Вбивство іншої людини за допомогою потужної гвинтівки та оптичного прицілу – це виважений та інколи інтимний досвід, на відміну від несамовитої бійні в окопах з близької відстані. Особливо на великій відстані, снайперам часто доводиться чекати годинами, використовуючи метеорологічні програми, балістичні калькулятори та блокноти, щоб прицілитися перед тим, як натиснути на спусковий гачок.

Кулі, призначені для смертоносної стрільби на великі відстані, та їхні гільзи часто збираються самими снайперами – це так зване «ручне заряджання», щоб забезпечити ідеальну вагу для виконання завдання. Високоякісні снайперські боєприпаси важко придбати, враховуючи велику кількість калібрів, що використовуються українськими військами, тому волонтери часто купують їх приватно, як і снайперські гвинтівки, щоб допомогти у забезпеченні війська.

І на відміну від західних військ, які мають справу з моральною складністю воєн в Іраку та Афганістані, де повстанці органічно зливалися з місцевим населенням, українські снайпери, захищаючи свою країну від вторгнення, чітко бачать ціль для ураження.

Снайпер з позивним Барт займає позицію. Поява дронів у сучасній війні зробила роль снайпера більш небезпечною фото: The New York Times

«Я думаю про людей по той бік – вони, можливо, не хотіли б бути тут, але вони тут, – каже Раптор, ще один снайпер з команди Барта. – Вбивати когось протиприродно, але це наша робота».

Барт, ліворуч, та інші члени української снайперської групи випробовують свою зброю та боєприпаси на полігоні перед ранковою операцією наступного дня фото: The New York Times

Дійсно, вбивство – це валюта для снайперів, які часто конкурують за ресурси з підрозділами безпілотників та іншими на полі бою. Це одна з причин, чому снайперська команда Барта використовує потужну камеру для запису своїх пострілів.

«У нас є приказка: немає відео – немає вбивства», – сказав командир команди Барта.

Але снайпери роблять набагато більше, ніж просто стріляють у людей з великої відстані. Насправді, вбивство супротивника часто є останнім кроком у довгому списку інших пріоритетів, таких як розвідка, захист штурмових підрозділів і виявлення цілей для артилерії.

Зміна вітру

Близько другої години дня вітер змінився. Він більше не дув зліва, а дмухав прямо на позиції команди, що змусило їх швидко налаштувати гвинтівки.

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Приблизно в цей час у небі з'явився ворожий безпілотник – дешевий гоночний дрон, обвішаний вибухівкою, а неподалік впали три мінометні міни. Але жодного російського солдата не з'явилося, лише вхідні та вихідні артилерійські постріли, які змусили снайперів зайти вглиб будівлі. Пориви вітру проносилися крізь уламки, розриваючи маскувальну сітку, яка допомагала приховувати їхні позиції.

Ближче до сутінків, коли земля охолола і сонце, яке вже сідало, засяяло у вікнах будівлі, яка знаходилася під контролем ворога, команда помітила щось у глибині дальньої кімнати. Це була кулеметна позиція чи щось інше?

Не маючи чіткої відповіді, стріляти не було сенсу. Вони напишуть про це у звіті, коли повернуться, а інший підрозділ надішле туди дрон з вибухівкою

Повільно, у проміжку між раннім вечором і темрявою, команда спакувала свої речі і застебнула блискавки на футлярах для гвинтівок. Вони кинулися до вантажівки і поїхали геть, остови зруйнованих будинків уздовж дороги тепер освітлювалися світлом місяця, що сходив.

Камуфляжна сітка над гвинтівкою українського снайпера в покинутій будівлі з видом на російські позиції фото: The New York Times

За участі Наталії Єрмак

Фото: David Guttenfelder

Джерело: The New York Times

Переклад: Олександр Груздєв, для «Главкома»