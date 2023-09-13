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Американські експерти порахували ядерні боєголовки Пакистана

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Американські експерти порахували ядерні боєголовки Пакистана
Офіційно Пакистан не коментує свої ядерні запаси
фото з відкритих джерел

Ядерні запаси Пакистану потенційно можуть зрости приблизно до 200 боєголовок до кінця 2020-х років

Пакистан продовжує поступово розширювати свій ядерний арсенал за рахунок збільшення кількості боєголовок, систем доставки та зростання промисловості виробництва матеріалів.

Ядерний арсенал Пакистану складається із 170 ядерних боєголовок, йдеться в опублікованому Бюлетені американських вчених-атомників. Ще рік тому Федерація американських вчених повідомляла, що пакистанський ядерний арсенал налічує 165 боєголовок.

Американські експерти порахували ядерні боєголовки Пакистана фото 1

«За нашими оцінками, Пакистан в даний час виробляє достатньо матеріалу, що розщеплюється, для створення від 14 до 27 нових боєголовок на рік, хоча фактичне збільшення запасів боєголовок, ймовірно, становить в середньому близько 5-10 боєголовок на рік», – наголошується у доповіді американських експертів. 

У доповіді зазначено, що для доставки ядерних боєголовок Пакистан має в своєму розпорядженні шість типів балістичних ракет - твердопаливні ближнього радіусу Hatf-2, Hatf-3, Hatf-4 і Hatf-9, а також середнього радіусу дії Hatf-5 і Hatf-6. Ракети розміщуються на мобільних пускових установках. У стадії розробки знаходиться двоступінчаста ракета Shaheen-III з дальністю дії 2750 км та ракета Ababeel, здатна нести кілька бойових блоків.

Крім того, ядерними боєголовками можуть оснащуватись крилаті ракети подвійного призначення Babur (Hatf-7), які зовні нагадують американські крилаті ракети морського базування Tomahawk.

«За нашими оцінками, запаси країни потенційно можуть зрости приблизно до 200 боєголовок до кінця 2020-х років за поточних темпів зростання. Але якщо Індія суттєво не розширить свій арсенал або не наростить свої звичайні сили, здається розумним очікувати, що ядерний арсенал Пакистану не буде продовжувати зростати нескінченно довго, а може почати вирівнюватися після завершення поточних програм озброєння», – пишуть дослідники.

Пояснимо, що офіційно Пакистан не розкриває кількість наявних у нього ядерних боєголовок. Уряд Пакистану ніколи публічно не оприлюднював розмір свого арсеналу і зазвичай не коментував свою ядерну доктрину. На відміну від деяких інших ядерних держав, Пакистан не публікує жодної офіційної документації з цьгого питання Кожного разу, коли такі подробиці з’являються в публічному просторі, вони зазвичай походять від  чиновників у відставці. 

Оцінки та аналізи, зроблені в Nuclear Notebook, отримані з комбінації відкритих джерел:  державні дані (урядові заяви, розсекречені документи, бюджетна інформація, військові паради та дані договорів, що знаходяться у вільному доступі), дані недержавного походження (наприклад, звіти ЗМІ, аналіз аналітичних центрів та галузеві публікації) та комерційні супутникові зображення.

Нагадаємо, у Пакистані  терорист підірвав себе на політичному мітингу ісламістів, унаслідок чого загинули 44 людини, ще майже 200 осіб отримали поранення. Про це повідомило The Associated Press.

Інцидент стався у районі Баджур, поблизу афганського кордону. Видання зазначає, що район був оплотом пакистанських талібів – близьких союзників афганського уряду Талібану – перш ніж пакистанська армія витіснила бойовиків із цього району.

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Теги: армія документи військові Індія Пакистан ракета озброєння аналізи поранення

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