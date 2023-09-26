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Готується до вічної війни? Путін витратить на армію рекордну суму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Готується до вічної війни? Путін витратить на армію рекордну суму
Путін вирішив воювати на останні гроші із бюджету
фото:ТСН.ua

Кремль хоче витратити на війну з Україною суму, яка дорівнює ВВП таких країн, як Греція чи Угорщина

Частка військових видатків у російському бюджеті-2024 стане рекордною з часів Радянського Союзу. Про це пише The Moscow Times.

За даними Bloomberg, за статтею «національна оборона» уряд має намір витратити наступного року 10,8 трильйона рублів –  на 70% більше, ніж у поточному (6,8 трлн), у 2,3 раза більше, ніж у 2022-му ( 4,7 трлн), і втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).

В результаті вперше армія та заводи військово-промислового комплексу «з'їдять» практично кожен третій витрачений у біджеті країни-агресора рубль (29,5%).

Для порівняння: до бюджету поточного року спочатку закладали лише 19% видатків на оборону (5 трлн рублів з 26,1 трлн); У перший рік війни з Україною ця частка становила 17% (4,7 трлн. рублів з 27,8 трлн.).

На третій рік вторгнення, яке зробило Росію світовим рекордсменом за кількістю санкцій і завдало, за даними американської розвідки, втрати в 300 тисяч осіб, «рахунок» за війну для бюджету подвоїться, а накопиченим підсумком перевищить $200 млрд –  суму, яку можна порівняти з ВВП таких країн, як Греція чи Угорщина.

«Таких військових витрат ще не було за всю сучасну історію Росії», – зазначає Олександра Прокопенка, запрошений науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії.

Третина бюджету на оборону витрачала СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті-1990 на «військові цілі» було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.

Якщо ж врахувати сумарні витрати на силовиків, включаючи поліцію, Росгвардію та систему ФСВП, то Росія вже побила рекорди пізньорадянського періоду. У сумі статті «національна оборона» і «національна безпека» (3,5 трлн рублів) припадає майже 40% бюджету проти 33% 1990 року.

Це показує, що Кремль розставив свої пріоритети, і головний пріоритет – це війна.  Путін готується до вічної війни, війна стала критично важливою для режиму та економіки», – каже Прокопенко.

Щоб звести кінці з кінцями у військовому бюджеті, влада пустить «під ніж» витрати на підтримку економіки: вони зменшаться з 4,1 до 3,9 трлн рублів. Асигнування на охорону здоров'я та освіту залишаться незмінними, але в реальному вираженні –  з урахуванням інфляції –  скоротяться.

Наповнити скарбницю на рік президентських виборів, коли Кремль традиційно купує лояльність бідного електорату роздачею грошей, допоможуть уряду нові збори. З 1 жовтня експортери сплачуватимуть «курсове мито» – де-факто «податок на девальвацію рубля». Мито, яке стягується, якщо долар коштує дорожче 80 рублів, і збільшується разом із курсом американської валюти, принесе до бюджету до 700 млрд рублів.

Загалом доходи бюджету, згідно з планом, мають зрости до 35 трлн рублів. «Це значне збільшення з огляду на те, що цього року збирання доходів очікується менше 30 трлн руб. Таким чином, Мінфін планує знизити 2024 року бюджетний дефіцит з 3 трлн до 1,6 трлн рублів за рахунок податкових ініціатив», –  пишуть аналітики Альфа-банку.

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Теги: росія безпека влада військові Угорщина Греція путін війна армія Мінфін втрати

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