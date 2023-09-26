Готується до вічної війни? Путін витратить на армію рекордну суму
Кремль хоче витратити на війну з Україною суму, яка дорівнює ВВП таких країн, як Греція чи Угорщина
Частка військових видатків у російському бюджеті-2024 стане рекордною з часів Радянського Союзу. Про це пише The Moscow Times.
За даними Bloomberg, за статтею «національна оборона» уряд має намір витратити наступного року 10,8 трильйона рублів – на 70% більше, ніж у поточному (6,8 трлн), у 2,3 раза більше, ніж у 2022-му ( 4,7 трлн), і втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).
В результаті вперше армія та заводи військово-промислового комплексу «з'їдять» практично кожен третій витрачений у біджеті країни-агресора рубль (29,5%).
Для порівняння: до бюджету поточного року спочатку закладали лише 19% видатків на оборону (5 трлн рублів з 26,1 трлн); У перший рік війни з Україною ця частка становила 17% (4,7 трлн. рублів з 27,8 трлн.).
На третій рік вторгнення, яке зробило Росію світовим рекордсменом за кількістю санкцій і завдало, за даними американської розвідки, втрати в 300 тисяч осіб, «рахунок» за війну для бюджету подвоїться, а накопиченим підсумком перевищить $200 млрд – суму, яку можна порівняти з ВВП таких країн, як Греція чи Угорщина.
«Таких військових витрат ще не було за всю сучасну історію Росії», – зазначає Олександра Прокопенка, запрошений науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії.
Третина бюджету на оборону витрачала СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті-1990 на «військові цілі» було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.
Якщо ж врахувати сумарні витрати на силовиків, включаючи поліцію, Росгвардію та систему ФСВП, то Росія вже побила рекорди пізньорадянського періоду. У сумі статті «національна оборона» і «національна безпека» (3,5 трлн рублів) припадає майже 40% бюджету проти 33% 1990 року.
Це показує, що Кремль розставив свої пріоритети, і головний пріоритет – це війна. Путін готується до вічної війни, війна стала критично важливою для режиму та економіки», – каже Прокопенко.
Щоб звести кінці з кінцями у військовому бюджеті, влада пустить «під ніж» витрати на підтримку економіки: вони зменшаться з 4,1 до 3,9 трлн рублів. Асигнування на охорону здоров'я та освіту залишаться незмінними, але в реальному вираженні – з урахуванням інфляції – скоротяться.
Наповнити скарбницю на рік президентських виборів, коли Кремль традиційно купує лояльність бідного електорату роздачею грошей, допоможуть уряду нові збори. З 1 жовтня експортери сплачуватимуть «курсове мито» – де-факто «податок на девальвацію рубля». Мито, яке стягується, якщо долар коштує дорожче 80 рублів, і збільшується разом із курсом американської валюти, принесе до бюджету до 700 млрд рублів.
Загалом доходи бюджету, згідно з планом, мають зрости до 35 трлн рублів. «Це значне збільшення з огляду на те, що цього року збирання доходів очікується менше 30 трлн руб. Таким чином, Мінфін планує знизити 2024 року бюджетний дефіцит з 3 трлн до 1,6 трлн рублів за рахунок податкових ініціатив», – пишуть аналітики Альфа-банку.
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