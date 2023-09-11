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Утік воювати за Україну. Історія британського солдата, якого засудив трибунал

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Утік воювати за Україну. Історія британського солдата, якого засудив трибунал
Олександр Гармс-Ріцці (у масці) у Булфордському військовому судовому центрі
Фото: George Lithgow/Solent News

Олександр Гармс-Ріцці порушив правила британської армії, тепер його захищає український нардеп

Український нардеп від «Голосу», секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко закликав Володимира Зеленського втрутитися у справу британського солдата, який був засуджений до 12 місяців ув'язнення після того, як дезертирував зі свого підрозділу, щоб піти воювати за Україну.

21-річний Олександр Гармс-Ріцці втік зі свого полку, який дислокувався в Естонії і приєднався до українського іноземного легіону. Він провів шість місяців на фронті поблизу Миколаєва, а потім повернувся до Великої Британії.

У липні він став першим британським солдатом, ув'язненим за дезертирство з армії задля поповнення лав Збройних сил України. Цим він порушив наказ і створив «загрозу безпеці», як було заявлено під час трибуналу.

Полковник Роман Костенко заявив, що Гармс-Ріцці служив в Україні під його командуванням. Солдат піхотного полку був одним з 10 іноземних добровольців, які навесні 2022 року допомагали відбити наступ російських військ під Миколаєвом.

Нардеп і військовий Роман Костенко (ліворуч) був командиром Олександра Гармс-Ріцці, а тепер просить Бориса Джонсона і президента Зеленського втрутитися у ситуацію
Нардеп і військовий Роман Костенко (ліворуч) був командиром Олександра Гармс-Ріцці, а тепер просить Бориса Джонсона і президента Зеленського втрутитися у ситуацію
Фото: Роман Костенко

«Він приїхав невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Попри молодий вік (19 років), він був досвідченим солдатом, – наголошує Костенко. – Він вільно розмовляв російською і був перекладачем. Він ділився з нами своїм військовим досвідом, зокрема як користуватися зброєю іноземного виробництва».

Гармс-Ріцці, чия мати є росіянкою, був відвертим, коли його запитали, чому він пішов захищати Україну. «Він вважав, що бореться проти великого зла. У нас було багато розмов про це. Він провів з нами два місяці», – каже Костенко.

Як народний депутат від партії «Голос» і голова комітету Верховної Ради з питань розвідки, Костенко написав Зеленському і попросив його підняти питання ув'язнення Гармса-Ріцці перед Даунінг-стріт.

«Підрозділ, до якого він приєднався, мужньо і професійно виконував бойові завдання на півдні України, разом з українськими захисниками, – йдеться у листі. –Я мав можливість особисто зустрітися з ним на полі бою і спостерігати, як він у складі групи самовіддано і хоробро захищав нашу землю. Прошу вас звернутися до керівництва Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з проханням розглянути можливість помилування».

У п'ятницю Костенко обговорив цю справу особисто з Борисом Джонсоном, колишнім прем'єр-міністром Великої Британії, який приїхав до Києва на міжнародну конференцію.

Костенко визнає, що солдат порушив законодавство Великої Британії, але запевняє, що дії Гармс-Ріцці були «морально виправдані з точки зору людяності».

«Для Британії буде погано, якщо Україна програє цю війну. Коли добровольці з Великої Британії та США воюють поруч з нами, ми відчуваємо, що нас підтримує весь світ. Вони є представниками демократичних країн. Це для нас важливіше, ніж ракети чи «хаймарси»», – наголошує український полковник.

Гармс-Ріцці відбуває покарання у військовому слідчому ізоляторі. «Наказ не їхати в Україну не міг бути більш чітким. Наказ був виданий для того, щоби захистити британські війська і державу від втягування у конфлікт», – коментує цю справу генеральний прокурор Даррен Рід.

Якщо Зеленський порушить це питання перед урядом Великої Британії, для них це може виявитися «незручним». Гармс-Ріцці дезертирував у березні 2022 року. Тодішній міністр закордонних справ Ліз Трасс підтримала британців, які їхали в Україну воювати проти Росії. «Я підтримую це. Це те, з приводу чого люди можуть приймати рішення самостійно», – казала вона в інтерв'ю BBC.

Деякі з британських добровольців, які поїхали в Україну, опинилися у російському полоні. Серед них Шон Піннер, Ейден Аслін, Джон Хардінг, Ділан Хілі та Ендрю Хілл, які були звільнені минулого року в рамках обміну полоненими.

Інші були вбиті. Минулого місяця загинув 22-річний Семюель Ньюї з Соліхалла. Колишнього шотландського гвардійця, 31-річного Джордана Чедвіка з Бернлі в Ланкаширі, знайшли мертвим у воді, зі зв'язаними за спиною руками. Інші громадяни Великобританії продовжують боротися.

Гармс-Ріцці був відсутній без поважних причин майже шість місяців. Коли його підрозділу вдалося зв'язатися з ним, солдат, який до 12 років жив у Росії і мав українських друзів, зізнався, що пішов воювати. Коли він повернувся до Дувра, його заарештували. Як повідомляє Telegraph, Гармс-Ріцці розповів на слуханнях: «Моя мати – росіянка. Якщо я повернуся до Росії, щоби побачити її, мене запроторять у ГУЛАГ. Я не можу нікого бачити з Росії. Я поїхав тому, що моїх друзів вбивали. У мене є друзі українці, з якими я познайомився, коли вчився у російській школі. Я вважаю, що вчинив правильно».

Виносячи вирок і звільняючи його з армії, прокурор Рід сказав Гармсу-Ріцці, що його дії були «свідомими і заздалегідь обдуманими».

«Ви жили у Росії до 12 років і проводили там літо після від'їзду у Велику Британію. Ви відчули, що з моральної точки зору це було правильним рішенням – підтримати цю справу. Ви, безумовно – розумний і вдумливий молодий чоловік. Ви не намагалися приховати те, що зробили». Водночас генпрокурор зауважив, що «той, хто служить, не має вибору, чи підкорятися законним наказам».

Речник британської армії, до якого видання The Guardian звернулося по коментар, додав: «Військовослужбовці мають обов'язок перед збройними силами Великої Британії. Вони не мають права бути відсутніми і вступати на службу в іноземні служби під час несення служби під британським прапором».

Джерело: The Guardian

Переклад: Олександр Груздєв, для «Главкома»

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Теги: Велика Британія Україна вирок солдат Роман Костенко

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