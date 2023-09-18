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Канада ризикує втратити шалені інвестиції у зелену енергетику

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Канада ризикує втратити шалені інвестиції у зелену енергетику
Трюдо зробив перехід до низьковуглецевої економіки наріжним каменем своєї економічної політики
фото з відкритих джерел

Понад 50 мільярдів канадських доларів у сфері чистих технологій можуть опинитись під загрозою

Минулого року Канада вперше оголосила про стимули для запуску проектів у сфері чистих технологій. Але гроші й досі не надійшли на реалізацію задуму. Якщо вони не з'являться найближчим часом, понад 50 мільярдів канадських доларів (37 мільярдів доларів США) інвестицій можуть опинитися під загрозою, повідомляє Reuters.

Ліберальний уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо пообіцяв надати інвестиційні податкові кредити (ІПК) на суму близько 27 мільярдів канадських доларів протягом п'яти років, щоб стимулювати інвестиції в зелені технології, частково у відповідь на щедрі стимули, які вже більше року пропонуються в Сполучених Штатах.

«Компанії швидко втомляться чекати, враховуючи ту впевненість, яку вони мають у США», – сказав Боб Мастерсон, президент і головний виконавчий директор Канадської асоціації хімічної промисловості. 

Мастерсон каже, що існує «значно більше 25 мільярдів канадських доларів запропонованих інвестицій» у більш ніж десяток проектів у його галузі, які чекають на стимули.

Уряд вперше оголосив про виділення близько 10 мільярдів канадських доларів на інвестиції в технології з нульовим рівнем викидів, включаючи вітрову та сонячну енергетику, а також на уловлювання та зберігання вуглецю (УЗВ) 17 місяців тому, а цього місяця завершив консультації з представниками промисловості щодо цього законодавства.

Ще півроку тому було оголошено про додаткові 17 мільярдів канадських доларів в ІТК для чистого водню, електроенергії та виробництва, і ці проекти перебувають на більш ранній стадії.

Якщо ж ці проекти не будуть реалізовані через невизначеність, «важко уявити, як решта світової хімічної промисловості подивиться на Канаду і скаже: «Я повинен піти і подивитися, чи зможу я зробити інвестицію в Канаді», – сказав Мастерсон.

Варто відзначити, що Трюдо зробив перехід до низьковуглецевої економіки наріжним каменем своєї економічної політики, а стимули є ключовими для того, щоб допомогти країні знизити викиди до чистого нуля до 2050 року – мети, встановленої прем'єр-міністром.

Теги: інвестиції Канада гроші технології альтернативна енергетика

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