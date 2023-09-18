Канада ризикує втратити шалені інвестиції у зелену енергетику

Понад 50 мільярдів канадських доларів у сфері чистих технологій можуть опинитись під загрозою

Минулого року Канада вперше оголосила про стимули для запуску проектів у сфері чистих технологій. Але гроші й досі не надійшли на реалізацію задуму. Якщо вони не з'являться найближчим часом, понад 50 мільярдів канадських доларів (37 мільярдів доларів США) інвестицій можуть опинитися під загрозою, повідомляє Reuters.

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Ліберальний уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо пообіцяв надати інвестиційні податкові кредити (ІПК) на суму близько 27 мільярдів канадських доларів протягом п'яти років, щоб стимулювати інвестиції в зелені технології, частково у відповідь на щедрі стимули, які вже більше року пропонуються в Сполучених Штатах.

«Компанії швидко втомляться чекати, враховуючи ту впевненість, яку вони мають у США», – сказав Боб Мастерсон, президент і головний виконавчий директор Канадської асоціації хімічної промисловості.

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Мастерсон каже, що існує «значно більше 25 мільярдів канадських доларів запропонованих інвестицій» у більш ніж десяток проектів у його галузі, які чекають на стимули.

Уряд вперше оголосив про виділення близько 10 мільярдів канадських доларів на інвестиції в технології з нульовим рівнем викидів, включаючи вітрову та сонячну енергетику, а також на уловлювання та зберігання вуглецю (УЗВ) 17 місяців тому, а цього місяця завершив консультації з представниками промисловості щодо цього законодавства.

Ще півроку тому було оголошено про додаткові 17 мільярдів канадських доларів в ІТК для чистого водню, електроенергії та виробництва, і ці проекти перебувають на більш ранній стадії.

Якщо ж ці проекти не будуть реалізовані через невизначеність, «важко уявити, як решта світової хімічної промисловості подивиться на Канаду і скаже: «Я повинен піти і подивитися, чи зможу я зробити інвестицію в Канаді», – сказав Мастерсон.

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Варто відзначити, що Трюдо зробив перехід до низьковуглецевої економіки наріжним каменем своєї економічної політики, а стимули є ключовими для того, щоб допомогти країні знизити викиди до чистого нуля до 2050 року – мети, встановленої прем'єр-міністром.