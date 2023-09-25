Переплутав вночі зі звіром: на Львівщині мисливець застрелив племінника

В результаті пострілу чоловік отримав несумісне з життям поранення

На Львівщині під час полювання мисливець випадково застрелив свого племінника, про що повідомила обласна поліція.

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Трагедія сталась в ніч на суботу, 23 вересня в одному з лісових масивів на території Стрийського району. Згідно з матеріалами справи, під час полювання 63-річний мешканець міста Сколе здійснив постріл з мисливського карабіна «Сайга» та влучив у свого племінника – 38-річного жителя Львова.

За словами мисливця, він з родичем полював на дичину та в темноті переплутав його зі звіром. Куля влучила чоловіку у шию, в результаті чого він помер на місці події.

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За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Мисливець затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Крім того, правоохоронці вилучили та передали на експертне дослідження зброю, з якої був здійснений смертельний постріл.

Нагадаємо, СБУ затримала одного з наркоторгівців, який перевозив кокаїн з Латинської Америки в Україну у власному шлунку. Для прихованого перевезення товару через кордон зловмисники запаковували його в спеціальні капсули, а потім їх ковтали. За один раз наркокур’єр міг переправити у власному шлунку до пів кілограма кокаїну на майже 3,5 млн грн.