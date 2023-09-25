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Переплутав вночі зі звіром: на Львівщині мисливець застрелив племінника

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Переплутав вночі зі звіром: на Львівщині мисливець застрелив племінника
Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років
фото: Facebook поліція Львівської області

В результаті пострілу чоловік отримав несумісне з життям поранення 

На Львівщині під час полювання мисливець випадково застрелив свого племінника, про що повідомила обласна поліція.

Трагедія сталась в ніч на суботу, 23 вересня в одному з лісових масивів на території Стрийського району. Згідно з матеріалами справи, під час полювання 63-річний мешканець міста Сколе здійснив постріл з мисливського карабіна «Сайга» та влучив у свого племінника – 38-річного жителя Львова.

За словами мисливця, він з родичем полював на дичину та в темноті переплутав його зі звіром. Куля влучила чоловіку у шию, в результаті чого він помер на місці події.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Мисливець затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Крім того, правоохоронці вилучили та передали на експертне дослідження зброю, з якої був здійснений смертельний постріл.

Нагадаємо, СБУ затримала одного з наркоторгівців, який перевозив кокаїн з Латинської Америки в Україну у власному шлунку. Для прихованого перевезення товару через кордон зловмисники запаковували його в спеціальні капсули, а потім їх ковтали. За один раз наркокур’єр міг переправити у власному шлунку до пів кілограма кокаїну на майже 3,5 млн грн.

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Теги: вбивство поліція Львівщина

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