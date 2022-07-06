Скільки чоловіків намагаються щодня втекти з України: дані Прикордонної служби

Прикордонники затримують порушників, як у пунктах пропуску, так і у «зеленій зоні»

«Щоденно затримують 20-40 чоловіків призовного віку»

Кількість спроб перетнути кордон чоловіками призовного віку в Україні зменшилася у порівнянні з першими тижнями повномасштабної війни. Про це розповів речник Прикордонної служби України Андрій Демченко у інтерв’ю «Главкому».

За словами Демченка, прикордонники затримують порушників, як у пунктах пропуску, так і за їх межами.

«Якщо порівнювати з першими тижнями, то стало менше. Але все-таки такі випадки й далі трапляються: щоденно ми можемо їх затримувати – від 20 до 40. Як на пунктах пропуску, так і на «зеленій ділянці» кордону. Загалом із 24 лютого на пунктах пропуску було викрито більше 1160 таких осіб, які намагалися перетнути кордон, зокрема використовуючи фальшиві документи. А на «зеленій ділянці», тобто поза пунктами пропуску, таких осіб було затримано 3600», – зазначив він.

Представник прикордонного відомства наголосив, що затримані за межами пунктів перетину кордону притягуються ще й до адміністративної відповідальності за спробу нелегального перетину кордону.

«Також ми інформуємо правоохоронні органи та військкомати, аби вони звернули на них особливу увагу», – додав він.

За словами Демченка, чоловіки призовного віку, які хочуть перетнути кордон вдаються до різних хитрощів – намагаються підкупити прикордонників, показують фальшиві документи або навіть переодягаються у жіночий одяг.

«Щодо ситуації на пунктах пропуску, то є ті, хто намагається підкупити прикордонників, є ті, хто намагається використати фальшиві документи, а є й такі, як ви казали, переодягаються в жіночий одяг чи ховаються в транспортних засобах. Прикордонники керуються виключно нормами законодавства, де є чітко визначені категорії, кого можна випустити, а кого – ні», – сказав речник Прикордонної служби.