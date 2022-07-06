Скільки чоловіків намагаються щодня втекти з України: дані Прикордонної служби
«Щоденно затримують 20-40 чоловіків призовного віку»
Кількість спроб перетнути кордон чоловіками призовного віку в Україні зменшилася у порівнянні з першими тижнями повномасштабної війни. Про це розповів речник Прикордонної служби України Андрій Демченко у інтерв’ю «Главкому».
За словами Демченка, прикордонники затримують порушників, як у пунктах пропуску, так і за їх межами.
«Якщо порівнювати з першими тижнями, то стало менше. Але все-таки такі випадки й далі трапляються: щоденно ми можемо їх затримувати – від 20 до 40. Як на пунктах пропуску, так і на «зеленій ділянці» кордону. Загалом із 24 лютого на пунктах пропуску було викрито більше 1160 таких осіб, які намагалися перетнути кордон, зокрема використовуючи фальшиві документи. А на «зеленій ділянці», тобто поза пунктами пропуску, таких осіб було затримано 3600», – зазначив він.
Представник прикордонного відомства наголосив, що затримані за межами пунктів перетину кордону притягуються ще й до адміністративної відповідальності за спробу нелегального перетину кордону.
«Також ми інформуємо правоохоронні органи та військкомати, аби вони звернули на них особливу увагу», – додав він.
За словами Демченка, чоловіки призовного віку, які хочуть перетнути кордон вдаються до різних хитрощів – намагаються підкупити прикордонників, показують фальшиві документи або навіть переодягаються у жіночий одяг.
«Щодо ситуації на пунктах пропуску, то є ті, хто намагається підкупити прикордонників, є ті, хто намагається використати фальшиві документи, а є й такі, як ви казали, переодягаються в жіночий одяг чи ховаються в транспортних засобах. Прикордонники керуються виключно нормами законодавства, де є чітко визначені категорії, кого можна випустити, а кого – ні», – сказав речник Прикордонної служби.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.
Нещодавно у Львові правоохоронці затримали громадянку Російської Федерації, яка за $1 тис. надавала чоловікам призовного віку фіктивні документи про їх непридатність до військової служби для виїзду за кордон.
Також раніше РНБО спростувала популярні міфи про військові повістки, заявивши, що отримання повістки ще не означає, що людина обов’язково буде мобілізованою. Повістка – це лише виклик до регіонального військового комісаріату.
Як відомо, воєнний стан в Україні та терміни мобілізації продовжили до 23 серпня 2022 року.