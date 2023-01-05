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«Нехай забирають унітази». Зеленський порадив Росії, як закінчити війну

Альона Боженко
glavcom.ua
«Нехай забирають унітази». Зеленський порадив Росії, як закінчити війну
Зеленський дав пораду РФ, як закінчити війну
фото: Офіс президента

«Закінчити війну – це закінчити агресію вашої держави», звернувся президент до росіян

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні закінчиться лише тоді, коли російські солдати або самі підуть з української землі, або Збройні сили їх виженуть. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

«Закінчити війну – це закінчити агресію вашої держави. Навіть коли ваші ракети та дрони не б'ють по наших містах, терор на окупованих територіях продовжується. Жодних перепочинків ви українцям не даєте. Людей катують, б'ють струмом, ґвалтують. Це продовжується кожен день, поки ваші солдати на нашій землі», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що війна закінчиться тоді, коли російські солдати або підуть з нашої території, або «ми їх виженемо».

«Тож нехай забирають унітази – вони їм у дорозі знадобляться – і повертаються до себе. За наш кордон. Від 1991 року», – підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що РФ таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації. Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов теж відреагував. – «Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі».

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Теги: війна путін Володимир Зеленський президент диктатор

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