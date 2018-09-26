Хроніки «зубожіння». Кількість українців, які відпочивали цього літа за кордоном, зросла на чверть

Українці найчастіше обирали для відпочинку у 2018-му Туреччину, Єгипет і Грецію

Вартість турів до Туреччини зросла на 15-25%, але це нікого не налякало

Представники туристичної галузі характеризують минулий літній сезон як досить вдалий. Кількість чартерних рейсів цього літнього туристичного сезону порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 20-30% залежно від напрямку.

Українці найчастіше обирали для відпочинку у 2018-му Туреччину, Єгипет і Грецію. І це при тому, що вартість туру в Туреччину збільшилась влітку 2018 року на 15-25% порівняно з минулим роком.

«Якщо у напрямку Туреччини ми бачимо відносно невелике зростання, то на європейському напрямку турпотік зріс на третину, оскільки відкрилися нові чартерні рейси в країни ЄС: Італію, Грецію. Збільшилась кількість автобусних рейсів на Болгарію», - повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук.

Тоді як за обсягами Туреччина традиційно випередила всі країни. На третину – Єгипет. «І це попри те, що в Туреччину повертаються російські туристи, і попри вже згадане підвищення цін», – зауважує голова Всеукраїнської Асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

Вартість туру в Туреччину збільшилась влітку 2018 року на 15-25% порівняно з минулим роком

За підрахунками туристичного онлайн-сервісу TripSee, загальна кількість українських туристів, що відпочивали за кордоном з березня по вересень (у «високий сезон»), перевищує 1,48 млн осіб.

Але найпопулярнішими курортами серед українців є вітчизняні курорти. Для відпочинку влітку частіше найбільшим попитом користується морське узбережжя: курорти Одеської та Херсонської областей, про що можна судити за заповненням потягів та за призначеними додатковими потягами, які направляються у ці регіони.

Так, за даними експертів, у літній сезон 2018 року Одеса і Одеська область прийняли близько 5 млн туристів, а Херсонська – 3,5 млн. Один Бердянськ на Азовському морі (Запорізька область) цього року прийняв майже мільйон туристів.

Нові пропозиції

Експерти прогнозують, що українці будуть активніше освоювати нові туристичні напрямки. Наприклад, заплановані рейси з Києва до Хайкоу, міста на китайському острові Хайнань. «Острів Хайнань – це туристичний регіон у Китаї, який останнім часом активно розвивається, тому цей напрямок може зацікавити українських туристів. Але питання в ціні – чи зможуть запропонувати конкурентоспроможну вартість, адже від цього залежить, чи буде ця пропозиція ходова на ринку», – прокоментував «Главкому» Володимир Царук.

Він додав, що взимку планується також запустити ще кілька нових рейсів: на острів Пхукет (Таїланд), у В’єтнам і Домінікану. «Це основні новинки зимового сезону. Це прямі чартерні рейси, які будуть перевозити пасажирів безпосередньо з України. Туристам цікаві нові напрямки, бо Туреччина та Єгипет вже заїжджені, та і люди стали більше виїжджати за кордон», – підсумував директор Центру розвитку туризму.

Де в Україні відпочивають іноземні туристи

Серед іноземців популярний відпочинок на узбережжі Чорного та Азовського морів, зокрема збільшилась кількість туристів цього року на Одещині та Херсонщині.

За словами директора Центру розвитку туризму України Володимира Царука, у Київ потік туристів тільки за 6 місяців зріс на 25% порівняно з минулим роком. Зростає кількість туристів-іноземців на Закарпатті та у Львові. На відпочинок в Україну частіше приїздять з Білорусі, Туреччини, Польщі, країн Прибалтики.

«Це означає, що іноземці не вважають нас небезпечною країною, вважають, що у нас нормальні умови відпочинку, хороші аеропорти. І це попри те, що Україна поки не почала рекламу на іноземних ринках, а збільшення кількості іноземців відбувається завдяки лоукостам», – підсумував Царук.

Для розвитку туризму в Україні потрібно розвивати інфраструктуру, для цього треба долучати інвесторів. Але треба враховувати: інвестори не прийдуть в країну, де панує тіньовий бізнес, де важко навіть підрахувати кількість туристів.

«Готелі часто працюють в тіні: навіть у презентабельних турист не завжди може розплатитись карткою – вимагають готівку. Тому, наприклад, у Кам’янці-Подільському ще 10-15 років тому кількість туристів рахували за кількістю проданих квитків до фортеці – найвідвідуванішого туристичного об’єкта міста», – розповів голова Всеукраїнської Асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

Проблеми галузі

Експерти стверджують: на ринку надання туристичних послуг зараз дуже багато гравців, які надають привабливі ціни, в той же час мало турбуються про якість відпочинку туриста.

На думку Голубахи, підвалини цієї проблеми в тому, що турагентів звільнили від ліцензування. «Це дало поштовх тому, що на ринок прийшла дуже велика кількість нефахових гравців, які конкурують між собою тільки розміром знижки, яку вони можуть надати туристам», – пояснює експерт.

Цього року українці, які літали за кордон, стали жертвами справжнього туристичного колапсу через відміну та масові затримки рейсів.

Адвокат Алла Цимановська пояснює причини такого колапсу: «Ми проаналізували договори на туристичні послуги з турагенствами, які працюють від імені туроператора. Виявили, що в договорі всі зобов’язання з компенсації матеріальних і моральних затрат покладаються на авіаперевізників. Але у законі «Про туризм» вказано, що туроператор є стороною договору і несе повну відповідальність перед туристами за невиконання або неякісне виконання умов договору».

Суди зазвичай стають на сторону туристів і у випадку порушень умов договору зобов’язують виплатити компенсацію туроператора. Але навіть рішення суду не є гарантією повернення грошей туристу. За це вже повинні братися виконавчі служби.

Цього року українці, які літали за кордон, стали жертвами справжнього туристичного колапсу через відміну та масові затримки рейсів. Фото: Ростислав Артеменко, Facebook

Експерти радять туристам самим також дбати про дотримання своїх прав. Зокрема, треба уважно вибирати туроператора, у якого купувати подорож: насамперед, читати відгуки в інтернеті, перевірити наявність ліцензії у туроператора на сайті Міністерства економічного розвитку.

Слід уважно читати умови договору, особливо звернути увагу на розділ компенсацій. Турист повинен вимагати, щоб комплект документів був повним, щоб у ньому були білети, ваучер, страховка, інформація про представника туроператора на місці, контактні особи, з якими можна контактувати 24 години на добу у випадку непередбачуваної ситуації. Юрист радить оплачувати послуги турагента через розрахунковий рахунок підприємства або на рахунок ФОПу, який міститься в реквізитах договору з коректно вказаним призначенням платежу.

Яна Степанковська, «Главком»