Сервіс BlaBlaCar нарешті став прибутковим



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Бізнес вперше став прибутковим з моменту заснування в 2006 році

Французький сервіс для пошуку попутників BlaBlaCar отримав прибуток за підсумками перших дев'яти місяців 2018 року.

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Відзначається, що бізнес вперше став прибутковим з моменту заснування в 2006 році.

За прогнозами компанії, до кінця 2018 року кількість пасажирів BlaBlaCar досягне 50 млн осіб. Це на 40% більше, ніж роком раніше.

Україна, де BlaBlaCar працює трохи більше 4х років, входить в топ найбільш швидкозростаючих країн для сервісу і налічує понад 4 млн користувачів.

Загальна кількість користувачів BlaBlaCar в світі - 65 млн в 22 країнах.