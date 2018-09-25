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    Сервіс BlaBlaCar нарешті став прибутковим

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    Сервіс BlaBlaCar нарешті став прибутковим

    Бізнес вперше став прибутковим з моменту заснування в 2006 році

    Французький сервіс для пошуку попутників BlaBlaCar отримав прибуток за підсумками перших дев'яти місяців 2018 року.

    Про це йдеться в прес-релізі компанії.

    Відзначається, що бізнес вперше став прибутковим з моменту заснування в 2006 році.

    За прогнозами компанії, до кінця 2018 року кількість пасажирів BlaBlaCar досягне 50 млн осіб. Це на 40% більше, ніж роком раніше.

    Україна, де BlaBlaCar працює трохи більше 4х років, входить в топ найбільш швидкозростаючих країн для сервісу і налічує понад 4 млн користувачів.

    Загальна кількість користувачів BlaBlaCar в світі - 65 млн в 22 країнах.

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