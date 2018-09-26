Могеріні: Підходи ЄС до застосування санкцій проти Росії є незмінними



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: МЗС Зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федерікою Могеріні

За словами Високого представника Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики, Євросоюз залишається на позиціях повної та безумовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах

Європейський Союз залишається на позиціях повної та безумовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, а підходи ЄС до застосування санкцій проти Росії є незмінними. Про це заявила Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Нью-Йорку, інформує сайт МЗС.

«Євросоюз залишається на позиціях повної та безумовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах», - підкреслила Могеріні.

Високий представник ЄС підтвердила незмінність підходів ЄС щодо питання застосування санкцій стосовно Росії з метою повного виконання Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Клімкін, у свою чергу, наголосив на необхідності подальшого активного залучення ЄС до процесу стабілізації ситуації на сході України, а також висловив вдячність за продовження санкцій ЄС щодо Росії та щодо розширення санкційного списку за рахунок включення компаній, які брали участь у будівництві мосту через Керченську протоку.

У цьому контексті співрозмовники погодилися з необхідністю окремого обговорення дій Росії в акваторії Азовського моря, які становлять загрозу в тому числі й компаніям держав-членів ЄС, які заходять в українські порти.

Сторони також обговорили актуальні питання двосторонніх відносин Україна-ЄС, зокрема підготовку до П’ятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться в Брюсселі 17 грудня, а також міністерського засідання Східного партнерства, що заплановане на 15 жовтня в Люксембурзі. В цьому контексті міністр наголосив на необхідності пошуку нових підходів щодо застосування принципів «більше за більше» та подальшої диференціації залежно від стану та пріоритетів відносин ЄС із країнами-партнерами.

На завершення Клімкін висловив зацікавленість в організації до кінця поточного року візиту Високого Представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики до України.

Як раніше повідомляв «Главком», спецпредставник США по Україні Курт Волкер розповів президентові України Петру Порошенку про посилення санкційного тиску проти Російської Федерації, зокрема введення до списку санкцій ще 12-х російських компаній.