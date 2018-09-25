Лейбористи виступатимуть проти будь-якої угоди Великої Британії із ЄС



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Без підтримки лейбористів домовленості Терези Мей із ЄС не мають шансів

Речник Лейбористської партії Великої Британії з питаннь Brexit Кейр Стармер заявив, що дана політична сила планує голосувати проти будь-якої угоди із ЄС, яку може досягнути уряд Терези Мей.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Причиною цьому є те, що така угода, за оцінкою лейбористів, не буде відповідати їх очікуванням. Мова йде про шість головних критеріїв – в тому числі збереження максимально тісних відносин із ЄС, а також максимального доступу до єдиного ринку і митного союзу.

За словами Стармера, в консерваторів немає як дієвого плану щодо виходу Великої Британії із ЄС, так і підтримки серед членів партії «плану Чекерз», який був погоджений в рамках засідання уряду на початку липня.

При цьому роль лейбористів в можливому схваленні парламентом Великої Британії угоди із ЄС буде визначальною. Формально Консервативна партія має більшість в складі 13 голосів в парламенті із 650 депутатів. Проте більше 80 парламентарів-консерваторів заявили про те, що вони виступають проти «плану Чекерз» щодо м’якого виходу із ЄС.

Також в рамках свого з’їду Лейбористська партія Великої Британії може підтримати ідею другого референдуму щодо Brexit, якщо плани Терези Мей проваляться. Дана ідея вже була розкритикована в уряді Консервативної партії, оскільки новий референдум повертає країну в ситуацію червня 2016 року.