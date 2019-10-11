В Офісі президента знищили стенограму розмов Зеленського та Путіна? (Документ) документ



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Президент Володимир Зеленський під час пресмарафону з журналістами фото: «Главком»

Офіційно на Банковій переконують, шо стенограм перемовин перших осіб держав, як це заведено в усіх цивілізованих країнах, не ведуть

В Офісі президента України відсутня стенограма телефонної розмови президента Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь департаменту доступу до публічної інформації Офісу президента на інформаційний запит.

Крім цього, у відповіді наголошується, що узагальнена інформація усіх телефонних розмов, які відбулися між президентами з 20 травня до 30 вересня 2019 року, в Офісі не створювалася.

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Як відомо, протягом липня-вересня 2019 року Зеленський і Путін двічі поспілкувалися по телефону.

Нагадаємо, що на сайті президента України 28 вересня зареєстрована петиція з вимогою оприлюднити стенограми телефонних розмов Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним. Наразі вона набрала понад 13 тис. із 25 тис. необхідних підписів.

10 жовтня президент Володимир Зеленський на пресмарафоні з журналістами повідомив, що не буде оприлюднювати розшифровку своїх розмов із президентом Росії Володимиром Путіним.

«До чого призведе публікація моїх розмов із Путіним – чи призведе вона до будь-якого продовження наших зустрічей? Я думаю, ні, все буде закінчено», – сказав глава держави.

Водночас Зеленський нагадав, що текст скандальної розмови із Трампом також не публікував.

«Я – верховний головнокомандувач, а не телеведучий будь-якого каналу», – наголосив Зеленський.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа. Також у Білому домі визнали спробу засекретити розмову Трампа із Зеленським.

Нагадаємо, що Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.