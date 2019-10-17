Байдени та Україна. У чому схибив Дональд Трамп

Bloomberg



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Україна стала важливим фактором виборів у США 2020 року, де одними з головних фаворитів є Дональд Трамп та Джо байден

Журналісти Bloomberg проаналізували, наскільки обґрунтованими є претензії до Байдена в українській справі

Телефонний дзвінок, яким президент США Дональда Трамп намагався створити неприємності своєму політичному супернику, колишньому віцепрезиденту Джо Байдену, обернувся серйозними проблемами для самого Трампа.

«Дуже багато є розмов про сина Байдена, що (Джо) Байден зупинив розслідування (ролі сина Байдена Хантера в українській газовидобувній компанії), і багато людей хочуть дізнатися про це, тому якщо ви можете щось зробити разом з генеральним прокурором», - сказав Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня. Зокрема, Трамп намагався роздмухати скандал проти його потенційного конкурента на наступних виборах президента США у 2020 році. Насправді ж аргументів, якими можна підкріпити підозри щодо незаконної діяльності сім'ї Байдена в Україні, мало.

1. Що робив Байден-молодший в Україні?

Після того, як Джо Байден став віцепрезидентом США у 2009 році, Хантер Байден, юрист за освітою, активно шукав можливості для співпраці з іноземними бізнесменами, і часто – з посиланням на високу посаду батька. У 2014 році одна з найбільших приватних газових компаній Україні «Бурісма», зареєстрована на Кіпрі як Burisma Holdings, оголосила, що Хантер Байден був серед кількох відомих іноземців, які увійшли до складу її правління. За даними компанії, Байден-молодший відповідав за «прозорість, корпоративне управління та відповідальність, міжнародне розширення та інші пріоритети». Він залишався в правлінні до початку цього року і, за деякими даними, заробляв щонайменше $50 тис. на місяць за свою роботу.

Джо та Хантер Байдени. Фото AP

2. Що в цьому не так?

Немає нічого незаконного (або навіть незвичного) у тому, що люди з гучними прізвищами обіймають посади керівників корпорацій. Хоча, як писали американські ЗМІ, молодшого Байдена покликали у компанію саме через його «спроби заробити на своєму прізвищі», сам Джо Байден сумнівався у доречності такого призначення. Хантер Байден в інтерв’ю Тhe New Yorker зізнався, що коли вони з батьком говорили про «Бурісму», Байден-старший сказав: «Сподіваюся, ти знаєш, що робиш».

3. Чому правоохоронці звернули увагу саме на «Бурісму»?

Засновник цієї компанії Микола Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в Україні під час правління президента Віктора Януковича, якого скинули з посади під час масових протестів у 2014 році. Після цих протестів західні уряди тиснули на нових українських лідерів, аби ті активно займалися розслідуванням корупції. Однією із перших мішеней став Злочевський, якого звинувачували у відмиванні грошей та зловживанні владою. Злочевський відкидав усі звинувачення.

4. «Справа «Бурісми»: кого і за що у підсумку звинувачено?

Нікого. В 2017 році «Бурісма» оприлюднила заяву, у якій йшлося, що «всі судові процеси і кримінальні звинувачення» проти компанії та, зокрема, та Злочевського були закриті, і що компанія сплатила додаткові 180 млн грн ($7 млн) податків. Також відсутні докази, що будь-яке з розслідувань коли-небудь стосувалося Хантера Байдена. Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив у травні Bloomberg News, що немає жодних доказів правопорушень з боку заявників.

5. На чому наполягає Трамп?

Без жодних обґрунтувань Трамп написав у Тwitter, що сім'я Байдена «просто відкупилась» і звинуватив їх у корупції і «пограбуваннях» зарубіжних країн. Президент США публічно закликав Україну та Китай відкрити кримінальні провадження проти них. (Трамп хоче, щоб Китай розслідував, як Хантер Байден літав до Пекіна літаком віцепрезидента, де нібито познайомив батька зі своїм партнером, мільярдером Джонатаном Лі, однак ці його слова теж не підтверджуються фактами. Тим не менш, Хантер Байден заявив, що подав у відставку з посади члена правління китайської компанії, а також відмовиться від будь-кого бізнесу за кордоном, якщо його батька оберуть президентом).

6. Який стосунок має Джо Байден до скандалу з Україною?

Байден, як ключова особа з адміністрації експрезидента США Обами, добивався відсторонення тодішнього генпрокурора України Віктора Шокіна в 2016 році. Звинувачення Трампа та його адвоката Рудольфа Джуліані проти Байдена-старшого ґрунтуються на тому, що Байден «прибрав» Шокіна, аби зірвати розслідування щодо «Бурісми». «Джо Байден пообіцяв Україні мільярд доларів за звільнення прокурора, який розслідує справу його сина», - заявляв в ефірі телеканалів Трамп.

7. Які докази того, що Джо Байден керувався бажанням заблокувати розслідування справи проти свого сина?

Досі - жодних. Американські лідери, Міжнародний валютний фонд та багато українців ставили у претензію Шокіну не надмірну активність у розслідуванні корупції, а навпаки, його розслабленість. Віталій Касько, який на посаді заступника прокурора працював над справою проти власника «Бурісми», а нині є першим заступником прокурора нового уряду, заявляв Bloomberg News, що США не чинили тиску для закриття цієї справи. Колишній президент України Петро Порошенко також заявив Bloomberg News, що Байден ніколи не просив його закривати жодні справи.

8. Звідки взагалі взялися всі ці звинувачення?

Ідея про те, що Хантер Байден та його батько можуть бути причетними до корупції в Україні, вперше прозвучали у книзі «Таємні імперії: як американський політичний клас приховує корупцію і збагачує свої сім'ї та своїх друзів», яка була опублікована минулого року. Її автор Пітер Швайзер -редактор Breitbart News (американський веб-сайт ультраправого спрямування, який публікує новини та коментарі експертів). Швайзер також є президентом Урядового інституту підзвітності - некомерційної групи, заснованої колишнім політичним радником Трампа Стівом Банноном. Голова правління групи - Ребека Мерсер, відома прихильниця Трампа. Президент США посилався на ім'я Швайзера під час своїх Twitter-атак на Байденів. Але навіть у книзі Швайзера немає твердження про те, що Байдени порушували будь-які закони.

Джерело: Bloomberg

Переклад Наталії Сокирчук