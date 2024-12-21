Лідерка впливової організації українців Польщі закликала не вживати до чоловіків за кордоном слова «ухилянт»

Панченко: «За статистикою, нелегально перетнули кордон близько 300 тис. людей. Це менше відсотка від того, скільки виїхало»

Голова організації «Євромайдан-Варшава» та фонду Stand with Ukraine Наталія Панченко наголосила на важливості припинення необґрунтованого використання слова «ухилянт» стосовно українських чоловіків, які перебувають за кордоном. Вона зазначила, що велика частина українців за межами країни не лише активно допомагають військовим, а й повертаються на Батьківщину, щоб боронити її на фронті. Про це Панченко заявила у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України».

«У діаспорі дуже багато організацій, які займаються допомогою Україні. До прикладу, наша організація «Євромайдан Варшава» тільки після повномасштабного вторгнення передала допомоги в Україну військовим на понад мільярд гривень. Таких організацій по світу сотні. Тому можна уявити масштаб цієї допомоги, який йде за кордоном від діаспорних організацій», – зауважила Панченко.

Також лідерка фонду Stand with Ukraine зазначила, що нелегально перетнули кордон близько 300 тис. людей, що менше відсотка від того, скільки виїхало. Однак, як наголошує Панченко, «ніхто не озвучує статистики шалених цифр, скільки українців повернулося з-за кордону і пішло на фронт, почало волонтерити чи знайшли собі інше застосування бути корисними».

Панченко висловила занепокоєння, що в ЗМІ активно поширюються наративи, які формують упереджене ставлення до українців за кордоном.

«На жаль, наративи у ЗМІ зовсім інші, у тому числі не без допомоги українських політтехнологів, які для чогось розкручують тезу, що всі, хто виїхав за кордон – ухилянти. Включається ще і проросійське ІПСО. Люди, не розбираючись, у це вірять, накручують одне одного і починається загальна недовіра: «О, а той сидів у дорогому ресторані, а той їхав на хорошій машині. А чого це він за кордоном? Певно – ухилянт»», – сказала голова організації «Євромайдан-Варшава».

На думку Панченко, необхідно враховувати, що багато українців жили за кордоном ще до повномасштабного вторгнення, маючи інше громадянство, родини, роботу чи бізнес, тому вони не є ухилянтами.

«У нас на кількох акціях Євромайдану були неприємні ситуації, коли хтось у когось питав: «А ти взагалі молодий чоловік, що ти тут робиш?» Наприклад, у людини, яка пройшла російський полон, після того купу перевірок і реабілітацію в Україні. Він отримав документи про недієздатність, приїхав до Польщі, бо з Маріуполя і тут уже проживала його дружина з дітьми. Він ходить на акції, намагається бути корисним після того, через що пройшов. А комусь здається після коментарів у соцмережах, що він має право щось у цієї людини питати», – додала лідерка фонду Stand with Ukraine.

Раніше народний артист, ексміністр культури, керівник Національного театру імені Івана Франка Євген Нищук закликав українців за кордоном об’єднати зусилля задля підтримки фронту та культурної місії України у світі.