Криворіжсталь - індикатор того, що реформа силових органів вже давно перезріла

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

СБУ робить все, щоб в Україну і не думали заходити іноземні інвестиції

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Если есть какая-то популярная реформа, против которой не выступает никто, кроме коррупционеров – так это реформа силовых органов. А именно – создание Службы Финансовых Расследований и лишение всех существующих силовых органов (СБУ, полиция, прокуратура, налоговая полиция) права даже смотреть в сторону бизнеса. И если раньше основной причиной для ратования за реформу было давление на бизнес, что существенно влияет на инвестиционную привлекательность Украины, то теперь добавилась вторая причина – позор. Именно стыд и позор, после которого офицеры обычно пускали себе пулю в лоб, вызывают последние заявления СБУ. Ведь Служба начала бороться с Небрежным использованием инвестиций. Небрежным, Карл.

Не секрет, что верховенство права - главная проблема, на которую обращают внимание инвесторы, отвечая на вопрос, что их сдерживает от инвестирования. Что такое проблема с верховенством права? Это суды и силовики. Суды выносят безумные решения. А силовики доят бизнес. Вместо того, чтобы только ловить шпионов, СБУ кошмарит предпринимателей. Вместо того, чтобы садить карманников, полиция ходит за бизнесом. Вместо того, чтобы быть сервисной службой, налоговая посылает свою полицию выбивать деньги из предпринимателей. Все знают, кто самые богатые люди в регионах. Местный прокурор и СБУшник. И даже иностранной компании эти люди могут советовать, кто им должен строить дорогу к заводу или какие фирмы должны поставлять детали на завод. Именно СБУшники всегда приходят к руководителям гос предприятий, если они начинают бороться с коррупцией. Именно силовики больше других пострадали от системы Прозорро и пытались руками депутатов ее похоронить.

И теперь мы увидели, как СБУ, главная проблема бизнеса, делает все, чтобы в Украину и не думали заходить иностранные инвестиции. Проблемы Криворожстали, крупнейшего иностранного инвестора в Украине, посылают однозначный сигнал всем, кто думает инвестировать в Украину. «Вас тут не ждут», говорят деятели подразделения К, каждый из которых мог стать большим инвесторам на региональном уровне. Но преимущественно предпочитают инвестировать в регион Конче Заспы или на испанское побережье.

И да, в Украине проблема с экологией. Но это не значит, что надо выбирать наиболее модернизированное предприятие, и приходить к нему. Забывая, что с экологией проблема не только в Кривом Роге. Хотя очевидно там проблема. И эта системная проблема в Украине. И если уже приходит и бороться, то не СБУ, а НАБУ, и не на завод, а к чиновникам, которые это допускают. Если проблема системная, то лечить надо с головы.

Но теперь добавился позор. Ибо вся история с наездом и последующим откатом – это именно что позор. Когда люди наехали на крупнейшего инвестора в Украине, подав всем прочим однозначный сигнал – вас тут не ждут. Вернее, ждут СБУшники с большим аппетитом. Но потом, судя по всему, выяснилось, что нельзя просто так взять, прийти и наехать на крупнейшую металлургическую компанию в мире. Потому что собственники такой компании могут позвонить любому лидеру любого государства. И потом эти лидеры, очень злые, что их оторвались от воскресного кофе, будут звонить в Украину и кричать в трубку. Или вежливо намекать, что так приличные люди не делают. В результате, по шапке прилетает самим СБУшникам, транзитом. И наверняка с уже очень не вежливыми словами. Которым надо теперь и лицо сохранить и очень сильно извиниться перед крупнейшей металлургической компанией в мире. Извинится за себя и за того парня. И вот тут начинается позор. Потому что нелепые разговоры на тему «небрежное использование инвестиций», «Миталл конечно же не виноват, это все исполнители, которым он наивно доверился». Все это – неудачная попытка сохранить лицо, в результате которого спецслужба выглядит нелепо и позорно. И лицо не очень сохраняется.

И эта та спецслужба, которая действительно достигла хорошего уровня в контрразведке. Которая иногда проводит операции на уровне «Моссада». Спецслужба, в которой есть много хороших и честных офицеров, которые день и ночь трудятся и противостоят России. И вот всех этих честных ребят позорят люди, занимающиеся исключительно коррупцией. И не важно, приходят они к ИТишникам, на «Новую почту» или на Криворожсталь. Идут туда они с одной целью. Всегда. И даже если они вдруг придут к кому то действительно по делу, им все равно никто не поверит. Имидж такой. Имидж плохих парней, который распространяется и на честных офицеров. Которые, к тому же, получают гораздо меньше финансирование, чем могли бы, ведь огромный бюджет

Прошлый парламент настойчиво саботировал реформу силовых органов. Ведь закон про Службу Финансовых Расследований был написан Минфином еще пару лет назад. И полностью поддерживался бизнесом. Если проблеме саботажа была в Порошенко, то теперь его нет в президентском кресле. Если проблема саботажа была в парламенте, то теперь у нас будет новый парламент с устойчивым большинством, ориентированным на президента. А значит ничего не должно помешать выполнить предвыборное обещание и решить одну из наибольших проблем бизнеса. А заодно избавить себя в будущем от позора. И если кто-то хочет повысить пенсии, зарплаты учителям и другим бюджетникам, то начинать надо именно с привлечения инвестиций. Да, это долгий путь. Но это единственный путь, который работает. Инвестиции обеспечивают экономический рост, экономический рост дает больше поступлений в бюджет, больше поступлений позволяет государству лучше выполнять свою социальную функцию. И пока именно СБУшник стоит на пути учителя к его высокой зарплате, которую не съест инфляция. Стоит насмерть. Ибо речь идет о его домике в Испании.

Джерело: блог Сергія Фурси

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