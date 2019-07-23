В двох областях вже порахували голоси за партії
В Тернопільській та Волинській областях опрацювали всі 100% протоколів по багатомандатному округу
Волинь та Тернопільщина вже закрили підрахунок голосів по багатомандатному округу.
В Тернопільській області за партію «Слуга народу» віддали свої голоси 31,51% виборців. На другому місці – «Голос» (13,07%).
Партії Порошенка та Тимошенко отримали майже однакову кількість голосів – 12,59% та 12,23%.
При цьому по мажоритарним округам ще не опрацювали 3,04% протоколів.
У Волинській області більша підтримка президентської партії – 41,76%.
«Батьківщина» тут на другому місці з 13,08% голосів. А за «Європейську солідарність» проголосували лише 8,02%.
При цьому на п’яти округах Волині від «Слуги народу» переміг тільки один кандидат.
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