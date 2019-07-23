На дільниці в Солотвино результати виборів визнали недійсними
Помилка у видачі бюлетенів призвела до скасування результатів по мажоритарці
Результати голосування на парламентських виборах по мажоритарному округу на виборчій дільниці №210489, яка в селищі Солотвино Тячівського району визнали недійсним. Про це повідомляє ГО «Опора».
За інформацією із ОВК №72, на цій дільниці у день виборів бюлетені отримали 250 осіб, а 61 виборець, який змінював місце голосування без зміни виборчої адреси, отримав бюлетень для голосування у одномандатному виборчому округу. Отже 61 виборець, який міг голосувати лише за партійні списки, отримав і бюлетені за кандидатів-мажоритарників.
За словами члена ОВК Івана Деяка, члени дільничної виборчої комісії самі визнали голосування по одномандатному округу на своїй дільниці недійсним та склали відповідний акт.
«На жаль, не завжди члени ДВК повністю компетентні і знають, кому і який бюлетень можна видавати і на основі якого документу», - констатує координатор Громадянської мережі «Опора» у Закарпатській області Ярослав Гулан.
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Станом на 17:05 Центральна виборча комісія вже опрацювала 97.13% протоколів на позачергових виборах у Верховну Раду. За даними Комісії до парламенту проходять п'ять партій.
Зазначимо, ЦВК сьогодні почала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками за результатами виборів. Першими здали протоколи 37-й округ Дніпропетровської області та 146-го округу Полтавської області.