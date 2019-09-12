Казус Геращенко

Комітет рекомендував Раді ухвалити рішення про позбавлення Геращенко права брати участь у роботі п’яти пленарних засідань

Топ-10 найемоційніших образ парламенту

Сьогодні на 14-й годині Регламентний комітет Верховної Ради викликає «на килим» співголову фракції «Європейська солідарність» Ірину Геращенко. Тема засідання комітету – правомірність та коректність висловлювань Геращенко з трибуни щодо «зелених чоловічків» 10 вересня. З відповідною скаргою до комітету раніше звернувся голова «Слуги народу» Давид Арахамія, який стверджує, що ці слова Геращенко прозвучали на адресу саме його фракції. Про неприпустимість подібного висловлювання під час того засідання заявив і спікер Дмитро Разумков, який перебив Геращенко: «Ірино Володимирівно, при всій повазі, я не думаю, що варто порівнювати народних депутатів України із тим, що ми спостерігали у 2014 році! Це неприпустимо в парламенті нашої держави!».

Про заплановане засідання комітету та його тему у себе на сторінці у Facebook повідомила сама Геращенко. Захід вона назвала «публічною поркою», зауважила, що «жодного прізвища чи назви фракції не згадувала», втім визнала, що її виступ, під час якого пролунала скандальна фраза, був емоційним.

Геращенко отримала офіційне запрошення на засідання Регламентного комітету. Фото зі сторінки Facebook Геращенко

Примітно, що на сайті Верховної Ради в анонсах взагалі відсутня інформація про сьогоднішнє засідання комітету.

У соцмережі Геращенко підтримали чимало колег по фракції та екснардепів тоді ще Блоку Петра Порошенка. Серед них - Ольга Червакова (парламентар попереднього скликання Ради), Вікторія Сюмар, Микола Княжицький. Останній, до слова, нагадав, що мем про «зелених чоловічків» команда президента Володимира Зеленського самі до себе «приклеювали» на етапі передвиборчої кампанії.

Втім, чимало людей у цій ситуації стали на бік Арахамії. «Цинізм і грубість Ірини Геращенко зашкалює. Слухала її виступ днями щодо складу теперішнього парламенту, сьогодні про не особисте голосування трьох депутатів ... Людина ображає наші території , депутатів, іноземні мови, умудряючись робити це одночасно», - написала у Facebook ексчлен Венеціанської комісії Марина Ставнійчук.

Кінець кінцем Геращенко на засідання комітету на прийшла. Представники фракції «ЄС» заявляли, що вона не отримала листа-звернення голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії щодо необхідності розгляду питання на комітеті через її висловлювання на адресу членів фракції.

Комітет рекомендував парламенту ухвалити рішення про позбавлення Геращенко права брати участь у роботі п’яти пленарних засідань. За це рішення проголосували шість членів комітету, всі – депутати від фракції «Слуга народу». П’ять членів комітету проголосували проти.

Коментуючи ухвалене рішення, народний депутат України від фракції «ЄС», член комітету Олег Синютка заявив: «Ви продемонстрували політичну розправу, абсолютно не маючи підстав». За його словами, депутати від фракції «Слуга народу» показали, що «ідентифікують себе з тими людьми, які в 2014 році захопили Крим, і таким чином розпочали агресію». Синютка наголосив, що це рішення не відповідає юридичним нормам, а в політичному плані зроблено все, щоб вилучити із сесійної зали керівника опозиційної фракції».

Для того, щоб рішення набуло чинності, за нього повинно проголосувати 226 нардепів.

«Главком» згадує, які ще публічні образи чи гострі висловлювання парламентарів набували резонансу у попередні роки.

Колесніченко vs Турчинов

Весною 2014-го тодішній одіозний нардеп-«регіонал» Вадим Колесніченко дозволив собі кричуще порушення - щоправда, не в залі ВР, а під час спілкуванні із журналістами. Тоді він заявив, що усіх учасників мітингів на Майдані Незалежності у Києві разом із опозиційними депутатами потрібно судити і фізично знищувати. Колесніченко попросив залишити всі його заяви без редагування, не змінюючи жодного слова: «Прошу все, що я скажу, залишити без цензури. Я з с***ми, б***ями і тварюками не братиму участь ні в якому парламентському засіданні. Бо ці п***раси несуть особисту відповідальність за те, що вони роздали людям бойову зброю. Цих тварюк треба судити, а не вести з ними якісь переговори. Турчинов і тварі, які його оточують, - б**ді і гопники!».

У відповідь тодішній спікер та виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов дав доручення регламентному комітету підготувати документи про позбавлення Колесніченка українського громадянства у відповідь на закиди лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока, мовляв, що людина, яка дозволяє собі відверті антиукраїнські висловлювання досі є нардепом і громадянином України. «Ми дамо доручення регламентному комітету ВР, щоб було забезпечено рішення про позбавлення депутата Вадима Колесніченка громадянства. Отримання громадянства іншої держави, російського громадянства, відповідно до законів України, вже є підставою для позбавлення українського громадянства», - наголосив Турчинов.

Колесніченко не пручався, а публічно заявив, що є громадянином РФ та виїхав туди.

Левченко vs «Свобода»

Влітку 2014 року тодішній «регіонал» Микола Левченко за дві доби примудрився аж двічі проштрафитися. Тоді депутати проголосували за видалення із залу Левченка на три дні за провокаційні висловлювання: після того як парламентарі підтримали указ президента про проведення часткової мобілізації, а Левченко заявив про провал мирного плану президента. У свою чергу спікер Олександр Турчинов, реагуючи на виступ регіонала, сказав: «Я прошу п'яту колону, яка працює на президента Путіна, що веде війну проти нашої країни, припинити провокації». Його було видалено із зали, однак наступного ж дня, всупереч рішенню депутатів, він прийшов на засідання. Турчинов дав доручення регламентному комітету негайно розібратися в ситуації з Левченком.

Бондаренко vs Порошенко

На початку липня 2014 року відзначилась «регіоналка» Олена Бондаренко. Тоді до Ради прийшов тодішній президент Петро Порошенко, який запропонував призначити на посаду глави Міноборони Валерія Гелетея. «Армія здатна воювати і перемагати. Я переконався в цьому під час особистої зустрічі з солдатами і офіцерами в зоні АТО. Армія, яка вміє захищати ...», - заявив Порошенко. Однак його виступ намагалася перервати Бондаренко, яка почала кричати: «Армія, яка вбиває дітей». У свою чергу президент вдарив кулаком по столу та заявив: «Ми не дозволимо ображати і паплюжити нашу армію».

Зазначимо: фотографія, яку зробив кореспондент «Главкома», швидко розлетілась по мережі, і з неї користувачі Інтернету зробили чимало фотожаб.

Бондаренко перебиває президента

Лещенко vs Мосійчук та Лінько

Влітку 2015 року Регламентний комітет Верховної Ради взявся розслідувати розслідує інцидент між тодішніми нардепами від Радикальної партії Ігорем Мосійчуком та Дмитром Ліньком та парламентарем з Блоку Петра Порошенка Сергієм Лещенком. Останній поскаржився на те, що колеги обзивали його «бородатою жінкою». Лещенко звернувся з листом до профільного комітету, в якому висловив невдоволення тим, що Мосійчук висловився на його адресу фразами, які «ґрунтуються на расовій нетерпимості, нетерпимості за ознакою статі, сексуальної орієнтації, а також ідеологічних уподобань, в тому числі загроз». Напередодні конфлікту Лещенко відвідав ходу ЛГБТ.

Лещенко vs Луценко

Ексгенпрокурор Юрій Луценко під занавіс своєї каденції обізвав тоді ще нардепа від БПП Сергія Лещенка «політичним скунсом». За словами Луценка, парламентар «разом з Артемом Ситником впливав на вибори у США у 2016 році, коли публікував інформацію про так звану амбарну книгу Януковича і про прізвище колишнього політтехнолога Партії регіонів і керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта у ній». «У світі є така тваринка, яка називається скунс. Вона відома не розумовими здібностями, а лише тим, що може зіпсувати повітря настільки, що навколо неї не залишається можливості бути нікому з нормальних людей. Сергій Лещенко є саме таким прикладом такого політичного скунса», - сказав Луценко.

У відповідь Лещенко заявив, що Луценко спеціально компроментує його в очах Заходу, замість того, щоб розслідувати резонансні кримінальні справи проти топ-чиновників.

Симоненко та ЦК КПРФ

У квітні 2015 року Служба безпеки взялась з’ясовувати обставини участі екснардепа від Компартії Симоненка у пленумі Центрального комітету Компартії Росії. Серед іншого, у СБУ виникли запитання до змісту виступу Симоненка у Москві. «Безкарна, підтримувана Заходом агресія неонацистів, що дорвалися до влади, духовних спадкоємців поплічників гітлерівських окупантів довела країну до жорстокої братовбивчої війни», – це фрагмент виступу Симоненка на пленумі ЦК КПРФ.

Сам лідер комуністів вважає, що у тексті виступу немає нічого антиукраїнського.

Зауважимо: Симоненко нині на волі, бере активну участь у безкінечних судових апеляціях щодо заборони його політсили на території України.

Заява Симоненка прозвучала не у сесійній залі і навіть не під час каденції нардепа, однак набула широкого резонансу, оскільки була зроблена українським політиком на території країни-агресора. Фото 24 Канал

Вілкул vs Парасюк

23 вересня 2016 року спалахнув конфлікт між «Опоблоківцем» Олександром Вілкулом та позафракційним нардепом Володимиром Парасюком (відомим майданівським сотником). Сварка, що переросла у бійку, сталася не в стінах парламенту, а в прямому ефірі одного з телеканалів. Тоді Парасюк попросив Вілкула «добирати слова» по відношенню до нього та до України. Вілкул емоційно відреагував у відповідь, порівнявши Парасюка з «імбецилом» та порадив розібратися із проблемою львівського сміттєзвалища, що знаходилась у межах округу Парасюка. Після ефіру між політиками сталася бійка в коридорі. Вілкул погрожував звернутися до регламентного комітету, а ЗМІ не забували про конфлікт впродовж кількох днів. У підсумку за фактом бійки була відкрита кримінальна справа.

Гранати Савченко vs Луценко

У березні минулого року під час процедури зняття депутатської недоторканності з екснардепа «Батьківщини» Надії Савченко, словесна перепалка сталася між нею та тодішнім генпрокурором Юрієм Луценком просто під час засідання комітету.

Луценко в заключному слові перед голосуванням заявив: «Не треба мене, Надю, лякати тим, щоб я пам’ятав про близькість смерті. Я в неї був на 31-й день голодування – і я знаю, що це таке. Тільки я тоді скинув 23 кілограми і отримав 16 дірок в шлунку, а ти вийшла напомпована російською пропагандою про зброю на Майдані, про гроші на Майдані.

«Та ні, я була на Майдані і бачила твої злочини!», – заявила Савченко.

«Я Вас не перебивав. Жуйте гранати», – заявив Луценко.

«Гранати Савченко» після того на якийсь час стали мемом. Насправді ж найрезонанснішою заявою Савченко стало її зізнання у думках про підрив Ради. Сестра Савченко Віра після цього неодноразово стверджувала, що Надію судять за «думкозлочин».

На засідання комітету Савченко принесла гранати

Ляшко vs Тимошенко

Екснардепа, голову фракції «Радикальної партії» у парламенті попереднього скликання Олега Ляшка без перебільшення можна назвати майстром піару. Це він обзивав колег по парламенту «скотиняками» - і до речі, ніхто не ображався, бо не сприймав усерйоз. Це він приводив під будівлю Ради корову, розсипав вантажівку іноземної картоплі. У своїх піар-акціях він не погребував зачепити і жінку, політичну зірку першої величини Юлію Тимошенко: обзивав лідерку «Батьківщини» «кремлівською зозулею» та «брехухою». Юлія Володимирівна не залишилась у боргу і обізвала Ляшка у відповідь «бобіком», «чіхуахуа» і «балаболом». Щоправда, невдовзі Ляшко тихенько перепросив у Тимошенко, і лідери фракцій помирилися.

Мураєв про Сенцова

Минулого року одіозний прокремлівський екснардеп Євген Мураєв у ефірі одного з телеканалів зробив провокаційну заяву про Олега Сенцова, якого на той момент незаконно утримувала Росія. Мураєв був обурився тим, що із Сенцова «роблять героя», а також заявив, що режисер нібито «готував підпали і вибухи». Таким чином нардеп свідомо став на бік російського фейковий слідства, яке сфабрикувало справу проти українського режисера.

Тодішній голова оборонного комітету Ради, нардеп Сергій Пашинський закликав СБУ відкрити провадження проти позафракційного Мураєва за статею «державна зрада».

Втім, жодної відповідальності за свої слова Мураєв не поніс.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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