Міносвіти планує створити окремий фонд для фінансування вищої освіти



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Під час розподілу фінансування у Міносвіти будуть оцінювати показники освітньої, наукової та міжнародної діяльності закладів вищої освіти

Кошти з фонду спрямовуватимуть на лабораторії та освітній простір найкращим закладам або закладам за пріоритетними напрямками - міністерка

Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством фінансів планують створити окремий Фонд розвитку вищої освіти, що фінансуватиме ремонти у вишах.

Про це під час прессконференції заявила міністерка освіти Ганна Новосад.

«Через нього ми будемо фінансувати капітальні випадки прозорим способом. Ми будемо спрямовувати кошти на лабораторії та освітній простір найкращим закладам або закладам за пріоритетними напрямками», — сказала вона.

Заступник міністра Єгор Стадний пояснив, що найкращі університети визначатимуться не тільки за кількістю студентів. Під час розподілу фінансування у Міносвіти будуть оцінювати показники освітньої, наукової та міжнародної діяльності закладів вищої освіти.

«Хто буде за цими показниками кращим, тому буде більше грошей. Це основний принцип», — додав заступник.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України призначила міністеркою освіти та науки Ганну Новосад. До того посаду займала Лілія Гриневич.

Ганна Новосад з 2014 року працювала в Міністерстві освіти й науки України: радницею міністра, колишнього президента Могилянки Сергія Квіта, очільницею управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН і генеральною директоркою директорату стратегічного планування та європейської інтеграції міністерства за Лілії Гриневич.

Бакалавр політології Києво-Могилянської академії (2011), магістр європейських студій Маастрихтського університету, Нідерланди (2013).