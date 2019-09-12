У керівника Держекоінспекції Яковлєва пройшов обшук



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Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації, що підтверджують незаконні оборудки

Посадовця звинувачують у заволодінні 15 мільйонами гривень, що виділили на утилізацію небезпечних відходів

Генпрокуратура, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань провели обшук у керівника Державної екологічної інспекції України Ігоря Яковлєва.

Про це повідомляє УНІАН.

Правоохоронці обшукали робочий кабінет та в оселю посадовця.

Як свідчить ухвала Печерського районного суду, Яковлєва звинувачують у заволодінні коштами в особливо великих розмірах. Йдеться про 15 мільйонів гривень, що були виділені на утилізацію небезпечних відходів.

«Досудовим розслідування встановлено, що протягом у 2016-2019 рокі службовими особами АТ «Укргазвидобування», а також службовими особами підрозділу компанії ГПУ «Полтавгазвидобування» спільно з представниками органів державної влади та органів державного контролю розроблено та впроваджено злочинну схему розкрадання коштів АТ «Укргазвидобування», - йдеться в ухвалі суду.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації, що підтверджують незаконні оборудки.

Як повідомлялося, 11 вересня СБУ викрила посадовців «Укргазвидобування» на привласненні коштів під час утилізації небезпечних відходів. Правоохоронці встановили, що представники комерційної структури за «погодженням» з менеджментом Укргазвидобування та бездіяльності посадовців органів Держекоінспекції створили схему отримання неправомірної вигоди. Кошти привласнювали під час виконання договорів щодо утилізації відходів буріння у Полтавській області. Через дії зловмисників також завдано шкоди екології регіону.

Під час досудового розслідування задокументовано, що фактична утилізація відходів буріння не здійснювалась.