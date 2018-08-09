  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Курс рубля обвалився до дворічного мінімуму

    • Розсилка
    Курс рубля обвалився до дворічного мінімуму

    Падіння курсу рубля пов'язують із повідомленнями зі США про плани ввести нові санкції проти РФ

    Увечері 8 серпня курс рубля щодо долара впав до рівня листопада 2016 року.

    Про це з посиланням на дані Московської біржі повідомляє РБК.

    До 22.20 курс рубля становив 65,69. У листопаді 2016 року цей показник знижувався до 65,39, зазначили в агентстві.

    Падіння курсу рубля пов'язують із повідомленнями зі США про плани ввести нові санкції проти Росії.

    «Помітне падіння рубля почалося в середині дня, тоді російська валюта знизилася по відношенню до долара до мінімальних з квітня показників, а до вечора обвалилася до дворічного мінімуму», - пише видання.

    Нагадаємо, 8 серпня  Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.

    У Британії вже привітали нові санкції США проти РФ через отруєння Скрипалів

    Напередодні стало відомо, що сенатори США готові визнати Росію спонсором тероризму.

    Читайте також
    Росія курс валют санкції валютні операції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ