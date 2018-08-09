Курс рубля обвалився до дворічного мінімуму
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Падіння курсу рубля пов'язують із повідомленнями зі США про плани ввести нові санкції проти РФ
Увечері 8 серпня курс рубля щодо долара впав до рівня листопада 2016 року.
Про це з посиланням на дані Московської біржі повідомляє РБК.
До 22.20 курс рубля становив 65,69. У листопаді 2016 року цей показник знижувався до 65,39, зазначили в агентстві.
Падіння курсу рубля пов'язують із повідомленнями зі США про плани ввести нові санкції проти Росії.
«Помітне падіння рубля почалося в середині дня, тоді російська валюта знизилася по відношенню до долара до мінімальних з квітня показників, а до вечора обвалилася до дворічного мінімуму», - пише видання.
Нагадаємо, 8 серпня Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.
У Британії вже привітали нові санкції США проти РФ через отруєння Скрипалів
Напередодні стало відомо, що сенатори США готові визнати Росію спонсором тероризму.