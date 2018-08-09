Санкції США проти РФ: ЗМІ повідомили про ймовірність припинення торгівлі та дипвідносин



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Прапори США та РФ

Джерела в Держдепі США зазначили, що санкції можуть мати суттєвий вплив на торгівлю з Росією

Якщо Росія не позбавитися всієї хімічної й біологічної зброї під контролем міжнародної спільноти, США запровадять обмеження на торгівлю з РФ та можуть навіть розірвати дипвідносини.

Про це розповіли американському впливовому виданню The Washington Post в Державному департаменті США.

«Офіційний представник Держдепартаменту США зазначив, що санкції можуть мати суттєвий вплив на торгівлю з Росією, включаючи заборону надання ліцензій на відправлення окремих товарів у США, таких як електронні пристрої», - йдеться в публікації.

Але якщо Росія не погодиться впродовж 90 днів «зупинити використання всієї хімічної зброї та дозволити перевірку для підтвердження її ліквідації, додатково запроваджені закріплені заходи можуть припинити практично всю торгівлю між двома країнами, заборонити права на посадку для російських авіаліній і призвести до призупинення дії дипломатичних відносин».

Нагадаємо, Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкціїчерез отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.

У Британії вже привітали нові санкції США проти РФ через отруєння Скрипалів.

Варто зазначити, що після повідомлень про плани ввести нові санкції проти РФ курс рубля обвалився до дворічного мінімуму.

Джерело: Укрінформ