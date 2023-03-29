Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому важливо обороняти Бахмут: роз’яснення Міноборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому важливо обороняти Бахмут: роз’яснення Міноборони
фото ілюстративне

Захист Базмута обмежує можливості росіян і дає ЗСУ стабільність на всій лінії фронту

За день наступу на Бахмутському напрямку росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

«Їхні втрати божевільні. Наші військові вважають, що тільки на Бахмутському напрямку, росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день. А це означає, що вони там швидко вичерпують свої наступальні можливості», – сказав міністр.

Звідси, за словами Резнікова, виходить принципове рішення українського командування: утримувати Бахмут попри власні втрати, тому що його захист обмежує можливості росіян і дає нам стабільність на всій лінії фронту.

Також глава Міноборони додав, що українським військовим в обороні Бахмуту допомагає навіть рельєф місцевості.

«Я б порадив уважно подивитися на карту. Місто та пагорби, які поряд з ним, це зручна місцевість для оборони. Якби ми відмовилися від нього, це означало б, що треба оборонятися в іншому місці, де вже немає такої зручної форми місцевості», – додав він.

Раніше британська розвідка назвала головні досягнення ЗСУ біля Бахмута.

До слова, триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.

Читайте також: Зеленський пояснив, чому ЗСУ важливо втримати Бахмут
Теги: Бахмут Олексій Резніков ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бої за Бахмут продовжуються, хоча кількість атак російських військ порівняно з останніми тижнями скоротилася
Британська розвідка назвала головні досягнення ЗСУ біля Бахмута
Сьогодні, 10:29
ЗСУ збили бомбардувальник росіян на бахмутському напрямку
ЗСУ збили бомбардувальник росіян на бахмутському напрямку
Сьогодні, 09:20
Зеленський пояснив, чому ЗСУ важливо втримати Бахмут
Зеленський пояснив, чому ЗСУ важливо втримати Бахмут
Сьогодні, 09:08

Події в Україні

Чому важливо обороняти Бахмут: роз’яснення Міноборони
Чому важливо обороняти Бахмут: роз’яснення Міноборони
Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври
Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври
Контрнаступ ЗСУ буде на кількох напрямках. Резніков назвав терміни
Контрнаступ ЗСУ буде на кількох напрямках. Резніков назвав терміни
На Закарпатті під кінець березня було зафіксовано природну аномалію (фото)
На Закарпатті під кінець березня було зафіксовано природну аномалію (фото)
На Львівщині незряча дівчинка зібрала понад 650 тис. грн для ЗСУ (фото)
На Львівщині незряча дівчинка зібрала понад 650 тис. грн для ЗСУ (фото)
Розміщення ядерної зброї у Білорусі: розвідка повідомила деталі
Розміщення ядерної зброї у Білорусі: розвідка повідомила деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Кремль хоче перемовин із фіксацією нічиєї у війні
66K
Як чоловіки тікають за кордон? Опитування показало невтішні результати
47K
Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)
34K
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну: Пекін відреагував
31K
Диверсія на «Північних потоках». Росіяни погано приховали сліди
28K
Що треба знати патріарху Кірілу та тим, хто за нього молиться. 10 фактів з історії Києво-Печерської лаври

Новини

Аграрії з прифронтових зон розпочали самостійно розміновувати поля (відео)
Сьогодні, 07:46
Кабмін ухвалив проєкт заборони прикордонного співробітництва України з Росією і Білоруссю
Сьогодні, 06:58
Пригожин націлився на місце Путіна – ISW
Сьогодні, 06:31
Вдарив кулаком по обличчю, задушив і втік: мешканець Хмельничини отримав 9 років тюрми
Сьогодні, 05:15
Верещук різко звернулася до росіян: деталі
Сьогодні, 04:21
Канада готова додатково виділити Україні $1,7 млрд допомоги (документ)
Сьогодні, 04:15

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту