Чому важливо обороняти Бахмут: роз’яснення Міноборони

Захист Базмута обмежує можливості росіян і дає ЗСУ стабільність на всій лінії фронту

За день наступу на Бахмутському напрямку росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

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«Їхні втрати божевільні. Наші військові вважають, що тільки на Бахмутському напрямку, росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день. А це означає, що вони там швидко вичерпують свої наступальні можливості», – сказав міністр.

Звідси, за словами Резнікова, виходить принципове рішення українського командування: утримувати Бахмут попри власні втрати, тому що його захист обмежує можливості росіян і дає нам стабільність на всій лінії фронту.

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Також глава Міноборони додав, що українським військовим в обороні Бахмуту допомагає навіть рельєф місцевості.

«Я б порадив уважно подивитися на карту. Місто та пагорби, які поряд з ним, це зручна місцевість для оборони. Якби ми відмовилися від нього, це означало б, що треба оборонятися в іншому місці, де вже немає такої зручної форми місцевості», – додав він.

Раніше британська розвідка назвала головні досягнення ЗСУ біля Бахмута.

До слова, триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.