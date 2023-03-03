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США оголосили про новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США оголосили про новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
Система для укладання мостів армії Сполучених Штатів
фото ілюстративне

США вперше передадуть Україні броньовані мостоукладачі

Сполучені Штати Америки оголосили надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму $400 млн. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Відповідно до повноважень, делегованих президентом Байденом, я дозволяю наше 33-е вилучення американської зброї та обладнання (із запасів США) для України на суму $400 млн. Цей пакет військової допомоги включає більше боєприпасів для Himars і гаубиць, які Україна ефективно використовує для свого захисту, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньованих транспортних засобів, боєприпаси та підривне спорядження, а також фінансування іншого технічного обслуговування, тренувань та підтримки», – йдеться в заяві Блінкена.

Також, за даними ЗМІ, в пакет вперше увійдуть броньовані мостоукладачі – система, що використовується для наведення мостів через траншеї і вузькі водні перешкоди.

«Лише Росія могла закінчити свою війну сьогодні. Поки Росія цього не зробить, стільки, скільки буде потрібно, ми будемо об’єднані з Україною та посилюватимемо її військові сили на полі бою, щоб Україна була в найсильнішій позиції за столом переговорів», – додав Блінкен.

Разом з новим пакетом допомога США Україні з початку вторгнення складе понад $32 млрд.

Нагадаємо, напередодні міністерство торгівлі США запровадило санкції щодо 37 компаній. Серед них фірми з Росії, Білорусі та Китаю. 

Теги: США війна Україна

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