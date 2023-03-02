Головна Думки вголос Юрій Михальчишин
search button user button menu button
Юрій Михальчишин

Угорський фашизм: факти та цифри

glavcom.ua
Віктор Орбан
фото з відкритих джерел

Теперішня угорська влада не визнає за собою ні політичної, ні моральної відповідальності

Упродовж ХХ ст. так історично склалося, що угорці неодноразово займалися воєнними злочинами та актами геноциду українського народу:

  1. Репресії проти українців Закарпаття, зокрема, священників, після австро-угорського контрнаступу весною 1915 р.
  2. Угорсько-українська війна та ліквідація законно проголошеної Карпатської України 14-18 березня 1939 р.: 6000 загиблих українців + 60000 українців в угорських концтаборах.
  3. Окупаційний режим в анексованій Закарпатській області 1939 – 1944; присутність угорських окупаційних військ як союзників Гітлера в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях в 1941 р.; антипартизанські операції на півночі УРСР та півдні БРСР в 1942 – 1943 рр.; бої на карпатських перевалах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської області в березні – жовтні 1944 року.

За цей час жертвами угорських окупантів стало близько 100 тис мешканців України, близько 70 тис пройшли через угорські концтабори.

Загалом, у 1941 – 1944 рр. на території сучасної України несли окупаційну службу, проводили репресивно-каральні акції та заходи геноциду близько 100 тис угорських військових та сил безпеки. Один з ударних кулаків карателів дислокувався на Волині – зі штабом у Рівному там діяли 6 – 8 угорських дивізій, з якими вели бої підрозділи УПА та місцевої самооборони.

Найбільший локалізований злочин угорських фашистів – знищення населеного пункту разом з мешканцями на Чернігівщині в 1943 р.

1 березня 2023 року виповнюється 80 років Корюківській трагедії: угорсько-нацистська каральна акція проти жителів смт. Корюківка відбулася 1–2 березня 1943 року: воєнні злочинці вбили 6700 людей та спалили 1290 будинків.

Командир Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання НКВС УРСР Олексій Федоров та його заступник, секретар Чернігівського обкому КП(б)У Микола Попудренко в кінці лютого 1943 р. організували наліт на німецько-угорський гарнізон в Корюківці. У відповідь окупаційна Сновська гарнізонна комендатура вислала збірний каральний загін, основу якого складали військовослужбовці 105-ї легкої угорської дивізії, загін допоміжної поліції з радянських громадян та есесівська зондеркоманда.

Каральний загін прибув зі Сновська в Корюківку вранці 1 березня 1943 року. Населений пункт оточили, а всіх жителів групами по 50-100 осіб зганяли у великі будинки й розстрілювали, після чого будівлі підпалювали. Терористична операція тривала й наступного дня, 2 березня 1943 р.

Наслідки нацистсько-угорського злочину в Корюківці:

  • вбито близько 6700 мирних мешканців
  • спалено 1290 будинків.

Серед встановлених вбитих 704 дітей та підлітків, 1097 жінок.

У той час за 15 кілометрів від селища перебували близько трьох тисяч радянських партизанів зі з’єднання Федорова. Вони не прийшли на допомогу населенню і навіть не спробували захистити їх від 300–500 карателів.

Знищення Корюківки є наймасштабнішою в Європі каральною акцією нацистів у Другій світовій війні, під час якої повністю знищено населений пункт з усіма мешканцями.

Інші відомі аналогічні воєнні злочини:

  • Лідице в Чехії: 10 червня 1942 р. вбито в селищі й замордовано у концтаборі 320 осіб;
  • Хатинь у Білорусі: 22 березня 1943 р. в селі вбито 149 осіб,

Орадур-сюр-Глан у Франції: 10 червня 1944 р. у селищі вбито 642 особи.

Всі угорські воєнні злочинці, засуджені після 1945 р., реабілітовані Вищим воєнним судом Угорщини в 1992 р., теперішня угорська влада не визнає за собою ні політичної, ні моральної відповідальності.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Закарпаття війна засуджені злочин влада фашизм Віктор Орбан Угорщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рупори Кремля «дивуються», чому з окупованих територій зникають українці
Етноцид у Криму. Росіяни визнали свій злочин
15 лютого, 12:32
Українці подають позови проти Росії і виграють
Українці відсуджують у Росії мільйони. Як вони їх отримають? Воєнні злочини
20 лютого, 16:25
Вибухи у Брянській області прогриміли о 5 годині ранку
«Бавовна» в Росії: губернатор Брянщини заявив про українські ракети
3 лютого, 06:38
Кличко відзвітував про збиті над Києвом ракети. Пошкоджено електромережі
Кличко відзвітував про збиті над Києвом ракети. Пошкоджено електромережі
10 лютого, 12:26
Дружина Медведчука долучила до злочинної змови підлеглого їй директора Олександра Яковлєва, який уклав угоду з фірмою кримських окупантів
Суд відправив за грати директора фірм Оксани Марченко
11 лютого, 17:05
1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували
Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії Саакашвілі
10 лютого, 16:27
Чи є загроза для Одеси у разі нового наступу РФ: роз’яснення Міноборони
Чи є загроза для Одеси у разі нового наступу РФ: роз’яснення Міноборони
12 лютого, 11:49
Апаратна нарада у Харківській обласній військовій адміністрації
«Має щось статися». Синєгубов оцінив можливість введення Військової адміністрації в Харкові
27 лютого, 19:16
Окупанти отримали опір на Сватівському та Кремінському напрямках
Луганщина: окупанти отримали по зубах на двох напрямках
25 лютого, 09:17

Юрій Михальчишин

Угорський фашизм: факти та цифри
Угорський фашизм: факти та цифри
Китайці – пособники російських більшовиків та кати українського народу, предтечі вагнерівців
Китайці – пособники російських більшовиків та кати українського народу, предтечі вагнерівців
Блєск і ніщєта габермасів
Блєск і ніщєта габермасів
Хто такі агенти впливу. 15 ключових тез
Хто такі агенти впливу. 15 ключових тез
Розпіарені сучасні мислителі-футурологи, які проспали війну
Розпіарені сучасні мислителі-футурологи, які проспали війну
Чорний день в історії української культури
Чорний день в історії української культури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
40K
У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки Путіна
38K
У Криму прогримів потужний вибух
25K
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
14K
Путін скликає екстрене засідання Ради безпеки РФ
7829
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: білоруси зняли пропагандистське відео про А-50

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту