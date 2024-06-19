«Наказ Яніни Соколової» і його наслідки

Чи можуть блогери і журналісти чинити тиск на армійське керівництво?

Скандал, який розпочався з публічної вимоги надіслати резерви на підтримку Третьої штурмової бригади, продовжився… погрозами убивством

Лінія фронту на межі між Луганською і Харківською областями цього тижня опинилася у центрі уваги не тільки через тиск ворога, який постійно підтягує туди додаткові резерви, а й через алярмістські коментарі у соцмережах. Окремі лідери громадської думки заявили: якщо не посилити цю ділянку свіжими силами, ворог от-от прорве оборону. Інші звинуватили їх у хейті, адже резерви потрібні не на одній ділянці, а всюди, і закликали не вважати одні підрозділи значимішими за інших. Після цього стався справжній вибух емоцій, наслідками якого вже перейнялися правоохоронці.

«Главком» розбирався, чому виник конфлікт і чи може суспільство, окремі його представники у соцмережах, чинити таким чином тиск на армійське керівництво.

«Інакше буде біда», або З чого почався конфлікт

Пізно ввечері 18 червня журналістка Яніна Соколова опублікувала у Facebook два майже ідентичні звернення до командування Збройних сил і Генштабу «щодо термінової необхідності надати резерви, інакше буде біда».

«Найближче завдання окупантів – вийти до н. п. Чернещина – Першотравневе з подальшим захопленням населеного пункту Борова», – процитувала Соколова повідомлення з Телеграм-каналу Третьої окремої штурмової бригади. Мовляв, підрозділи цієї бригади стримують ворога в умовах втрат 1:10. Резерви потрібні, аби унеможливити подальший ворожий наступ і захоплення більшої території.

У своєму пості Соколова подала реконструкцію Deep State напрямку наступу ворога

Однак не всі коментатори схвалили цей алярмістський пост і взагалі стиль інформування, обраний Соколовою. «У нас на всій лінії фронту ЗСУ стримують наступ переважаючих сил противника. Подекуди в 10 разів переважаючих», – написала журналістка Ан Жюлак (Анна Калюжна). «Усім командуванням взяти до виконання наказ Яніни Соколової», – покепкувала вона з колеги.

Журналістка Калюжна побачила у дописі Яніни Соколової політичний піар

Анна Калюжна провела паралель з подіями під час боїв за Авдіївку, «коли декілька бригад ЗСУ місяцями тримали там навалу, вкрай виснажилися, туди завели бригаду, якою командує політик, і одразу виявилось, що там ворог кинув от всі свої армії проти однієї бригади. І блогери дружніх політсил через Facebook змусили терміново всіх відводити. І була така істерика, що бригадам, які стояли там місяцями, довелося спростовувати заяви, що відступали ми з тисячними втратами».

Політика, про якого натякнула у своїй публікації, ймовірно, звати Андрій Білецький. Адже на критику у Калюжної у бік Соколової відреагувала журналістка Тетяна Даниленко, яка є дружиною командира Третьої штурмової полковника Андрія Білецького: «Абсолютно очевидно, що проти Третьої окремої штурмової бригади розпочалася медіаатака. Атака смішна і розрахована на людей, які за роки війни не навчилися відрізняти військові зведення від брехні».

За словами Даниленко, на Харківщині бригада мала відновитися після року під Бахмутом і після операції в Авдіївці. В обох випадках бригаді вдалося вирівняти фронт, що зупинило просування ворога. Однак «відновлення» бригади на стику Харківщини і Луганщини виявилося затяжною мʼясорубкою. «Тактика російських «м'ясних штурмів» не дала суттєвого результату лише за рахунок того, що на ділянці перебуває сильна бригада. Але наголошуємо, що сили далеко не рівні», – цитує Даниленко повідомлення Deep State.

Даниленко також розкритикувала Калюжна за те, що та назвала комбрига Білецького політиком (за даними YouControl, чинним головою політичної партії «Національний корпус» є Андрій Білецький, народний депутат восьмого скликання. До повномасштабної війни він проводив публічну політичну діяльність).

Військовослужбовець Третьої штурмової Олексій Бик наголошує, що потреба у резервах саме для Третьої штурмової є тому, що її підрозділи обороняють велику ділянку української території. «Пропоную взяти рулетку і поміряти по карті протяжність лінії оборони Третьої окремої штурмової бригади. Подумати, чи не забагато це на одну бригаду. Проти якої дві дівізії стоять... Не бачу сенсу коментувати політичні закидони», – написав фронтовик.

Боєць «Третьої штурмової» Олексій Бик каже про те, що ділянка, яку доручено обороняти його бригаді, занадто велика

Слід зазначити, що Третя штурмова – одна з найчисельніших бригад ЗСУ. За інформацією «Главкома», на початок 2024 року вона мала близько восьми тисяч бійців. Можна припустити, що саме тому їй доручено обороняти велику ділянку фронту.

А вже через добу після початку скандалу у Facebook з'явився новий допис Калюжної, яка заявила, що їй погрожують убивством. Через цей факт, каже журналістка, вона звернулася до поліції. «Ця найжахливіша і найогидніша погроза сталась після «обіцянок», що я відповім «за мій злочин» від нині командира одного з батальйонів «Третьої штурмової» Дмитра Кухарчука, який входить у Вищу раду партії «Національний корпус», – написала Калюжна.

Дмитро Кухарчук у Facebook опублікував повідомлення зі списком журналістів, з якими не радить нікому з військових мати справу. «Не маю прямих доказів, тому не звинувачуватиму їх у державній зраді, але можу з упевненістю сказати що вони не порядні», – написав Кухарчук на своїй сторінці у соцмережі. Серед інших у цьому списку опинилася Ан Жюлак (Анна Калюжна).

«Главком» звернувся по коментарі до Андрія Білецького через пресофіцера бригади Олександра Бородіна, але на момент публікації отримати відповідь нам не вдалося.

Ситуація на лінії фронту між Луганщиною і Чернігівщиною Проаналізуймо відкриті дані DeepState. Третя штурмова більше місяця відбиває потужні атаки ворога, сили якого в рази переважають українські підрозділи. Якщо порівняти карти між 18 квітня і 18 червня, то можна побачити незначне просування росіян у напрямку Коломийчиха – Лозова.

Лінія зіткнення на картах від 18 квітня, 18 травня та 18 червня відрізняється несуттєво

Третя штурмова у своєму Телеграм-каналі повідомила , що ворог посилює атаки, аби вийти на адміністративні кордони Луганської області і відтак захопити більшу ділянку, включно з селищем Борова, що неподалік Ізюма. «Проти підрозділів бригади – Третя і 144-та дивізії 20-ї армії РФ. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю… Не дивлячись на переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі», – ідеться в повідомленні у Telegram «Третьої штурмової». За інформацією Третьої штурмової, від травня вони вже знищили 1068 росіян, проте їхню ліквідацію ворог компенсує поповненням живої сили, кинутої на штурми, у кількості 250-400 солдатів Збройних сил РФ щотижня.

Михайло Глуховський, «Главком»