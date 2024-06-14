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Із фронту в тил за великі гроші. Хто продавав «путівки» військовим: скандальне розслідування

Війна і право
Віталій Тараненко glavcom.ua
Із фронту в тил за великі гроші. Хто продавав «путівки» військовим: скандальне розслідування
Державне бюро розслідувань завело кримінальне провадження за фактами вимагання коштів у військових і перевищення військовою особою службових повноважень
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Слідство наполягає: ексзаступник начальника штабу Командування Сухопутних військ брав хабарі за ротацію

8 лютого президент і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський запустив масштабне перезавантаження командування українською армією. Місце Головнокомандувача Збройних сил посів генерал-полковник Олександр Сирський. Він замінив генерала Валерія Залужного.

Тоді ж у зверненні до народу глава держави загострив увагу на одній важливій темі – ротації солдатів. За словами Зеленського, більша частина військовослужбовців не відчула фронту так, як меншість, яка реально воює «на нулі». Тому потрібен інший підхід, зокрема, до ротацій, інший підхід до управління фронтом, наголосив президент.

«Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково», – так звучить один із восьми пунктів завдань Верховного Головнокомандувача новому керівництву ЗСУ.

А всього за день до цих гучних кадрових перестановок у вищих ешелонах військового командування, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Справу було порушено 7 лютого за фактами вимагання коштів у військових, котрі воюють «на передку» в обмін на переведення їх у військові частини, що подалі від лінії зіткнення.

Більше подробиць – у матеріалі «Главкома».

За даними досудового розслідування, організатором схеми поборів із військових є вже колишній заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил. У судовому реєстрі його прізвище приховано, однак редакції вдалося ідентифікувати фігуранта завдяки іншим відкритим даним. Ідеться про полковника Володимира Гаманенка.

Полковник Володимир Гаманенко вже оскаржує свій арешт в апеляційному суді
Полковник Володимир Гаманенко вже оскаржує свій арешт в апеляційному суді
відомості з сайту Київського апеляційного суду

Публічно про нього згадок небагато: у 2017 році Гаманенко працював під керівництвом генерала Руслана Хомчака у штабі Сухопутних військ; у 2019 році керував Центром оперативного керівництва і поєднував посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ; до великої війни рахувався у фінансовому управлінні Генерального штабу ЗСУ.

22 травня 2022 року президент відзначив полковника Володимира Гаманенка медаллю «За військову службу Україні».

За версією ДБР, не пізніше січня 2024 року в ексзаступника начальника штабу Командування Сухопутних військ Гаманенка визрів злочинний план – заробляти гроші на військових. Він мав намір скористатися дружніми зв’язками з числа військових службових осіб для вирішення питань про переміщення охочих військовослужбовців, які здійснюють активну участь у бойових діях до військових частин, які не задіяні в активних бойових діях на лінії розмежування.

До реалізації задуму, як стверджує слідство, полковник Гаманенко залучив свою знайому-пенсіонерку, її сина-військовослужбовця та ще одного військового, які розподілили між собою обов’язки. У середині березня вказана група отримала «винагороди» 230 тис. грн на банківський рахунок за сприяння ротації військових.

Гроші за ротацію солдатів вимагали чотири особи. Керував угрупуванням, за версією слідства, колишній військовий начальник, полковник Володимир Гаманенко
Гроші за ротацію солдатів вимагали чотири особи. Керував угрупуванням, за версією слідства, колишній військовий начальник, полковник Володимир Гаманенко
витяг із судового реєстру

Наприкінці квітня ДБР оголосило підозри всім чотирьом фігурантам за зловживання впливом (ч. 3 статті 369-2 Кримінального кодексу). А вже у травні троє з них потрапили до слідчого ізолятора з можливістю вийти на волю після внесення грошової застави. Суми – різні: від 908,4 тис. грн до 4,5 млн грн.

До четвертої фігурантки суд застосував нічний домашній арешт.

Найвищу суму застави (4,5 млн грн ) суд призначив полковнику Володимиру Гаманенку. Також Феміда наголосила у разі, якщо Гаманенко вийде з-під варти, є кілька ризиків. По-перше, він може безперешкодно покинути Україну, оскільки є особою, яка досягла 60-річного віку. По-друге, під час виходу на пенсію у 2024 році цей військовослужбовць отримав вихідну допомогу, розмір якої дозволяє переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Крім цього, слідство зауважило: наразі не встановлено інших співучасників злочину, а також усіх військових службових осіб, на яких здійснював вплив підозрюваний полковник. До речі, кримінальне провадження ДБР, окрім корупційної статті, ведеться ще й за ч. 5 статті 426-1 Кримінального кодексу («Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень»). А тут зовсім інша відповідальність, якщо буде доведено провину (щоправда, підозрюваних за цим епізодом поки не видно у судовому реєстрі) – до 12 років в’язниці.

Наразі ексзаступник начальника штабу Командування Сухопутних військ оскаржує в апеляції свій арешт. Розгляд справи призначено на 27 червня.

***

Ще у березні 2024 року член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський в інтерв’ю «Главкому» заявив: якщо провести аудит усередині Генерального штабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління, які не виконують бойових завдань, можна отримати, щонайменше, одну-дві бригади резерву. Це понад вісім тисяч людей з числа військових, які не були на фронті, яких нині вже задіяно.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: Державне бюро розслідувань суд військові війна гроші корупція в Україні

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