Чи дозволить поповнення армії РФ проводити наступ на кількох напрямках: відповідь ISW

Обмежені російські резерви будуть недостатніми для підтримки одночасних наступальних зусиль на кількох напрямках

Значна частина нового особового складу виконуватиме функції бойового забезпечення і підтримки бойової служби

Поповнення російської армії новобранцями не дозволить їй проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що частина з 30 тис. військовослужбовців, яких Росія щомісяця мобілізує, прибуває на фронт як заміна і підкріплення. За його словами, російські зусилля з мобілізації дозволили окупантам створити лише обмежені оперативні та стратегічні резерви.

Машовець заявив, що в середньому кожне російське оперативне угруповання військ отримує від 1 тис. до 1,5 тис. військовослужбовців як заміну або підкріплення щомісяця і може отримати 2 тис., якщо угруповання відповідає за інтенсивні наступальні операції.

В Україні та поблизу неї діють шість оперативних російських угруповань військ. Машовець припускає, що російські війська отримують загалом від 6 до 12 тис. нових військовослужбовців щомісяця.

Як пишуть аналітики, значна частина цього нового особового складу виконуватиме функції бойового забезпечення і підтримки бойової служби або пізніше, після навчання, візьме на себе функції бойових завдань.

Президент Росії Путін заявив, що в 2024 році Росія набрала 160 тис. нових військовослужбовців, і ця цифра цілком узгоджується з повідомленнями про те, що російські збройні сили набирають близько 30 тис. військовослужбовців на місяць.

За останні місяці ISW спостерігав «пульсацію» російських наступальних операцій уздовж фронту, коли загарбники чергують інтенсивні атаки з більш низькими оперативними темпами для поповнення втрат. Наявність нового особового складу, ймовірно, є одним з кількох визначальних чинників, що впливають на рішення російських військ чергувати інтенсивні наступальні операції з менш інтенсивними.

За оцінками Інституту вивчення війни, заплановані російські резерви оперативного і стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів, здатні проводити ефективні широкомасштабні комбіновані атаки.

Ці обмежені російські резерви оперативного і стратегічного рівня, швидше за все, будуть недостатніми для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на декількох напрямках. Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться обрати один основний напрямок під час очікуваної літньої наступальної операції, якщо воно має намір використати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін сказав, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 тис. осіб вбитими і пораненими щомісяця. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.