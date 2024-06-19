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Окупанти значно активізували бойові дії на двох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти значно активізували бойові дії на двох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські війська постійно ведуть штурм і швидко поповнюють резерви на Харківському напрямку

Окупанти значно активізували бойові дії на Сватівському напрямку, де російські війська зосереджують велике угруповання чисельністю до 10 тис. особового складу. Також ворог активізував локалізовані наступальні дії на Сіверському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили нещодавно відбили позиції поблизу Липців під час боїв на північ від Харкова 18 червня. Заступник командира українського батальйону безпілотників, який працює в цьому районі, заявив, що українські сили відбили позиції поблизу Глибокого. Командир українського батальйону заявив, що російські війська постійно ведуть штурм і швидко поповнюють резерви на Харківському напрямку, що сприяє високій інтенсивності боїв у цьому районі.

Декілька російських джерел стверджували, що українські сили розгортають підкріплення ближче до лінії фронту на півночі Харківської області, потенційно намагаючись відвоювати територію, яку окупували російські війська. Бої також тривали біля Липців, Зеленого та Нескучного.

Російські сили нещодавно просунулися у Вовчанську на тлі продовження російських наземних атак у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 червня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на територію Агрегатного заводу в центрі Вовчанська.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Кремінної під час продовження наземних атак уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 18 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 червня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Торського.

Окупанти 18 червня значно активізували бойові дії на Сватівському напрямку. Українські джерела повідомляли, що російські війська зосереджують велике угруповання чисельністю до 10 тис. особового складу та 450 одиниць військової техніки, у тому числі 200 артилерійських систем, вздовж району Райгородка – Нововодяне. Також 18 червня російські війська активізували локалізовані наступальні дії на Сіверському напрямку.

18 червня російські війська продовжували атакувати район Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські сили нещодавно просунулися на північний захід і захід від Авдіївки під час продовження наземних атак у цьому районі.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Ворог атакував в районі кордону Донецько-Запорізької області поблизу Урожайного і Новодарівки.

17 і 18 червня російські війська продовжували штурм західної Запорізької області, але не просувалися. До того ж, російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на лівому березі Херсонської області в районі Кринок і Козачих Лагерів.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2024 року
Теги: війна фронт ворог штурм

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