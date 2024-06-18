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Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2024 року
Відбулося 119 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням двох ракет та 32 авіаційних удари із застосуванням 39 КАБів, задіяли 475 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив майже 2600 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Протягом доби відбулося 119 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Сили оборони протягом доби уразили 13 районів зосередження особового складу противника.

На Харківському напрямку

Відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна – поблизу села Липці. У Вовчанську 10 ворожих штурмів відбито. Ситуація залишається напруженою – продовжуються бої у чотирьох локаціях. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. Наші воїни відбили дев'ять атак противника поблизу Синьківки. Одна ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Кількість боєзіткнень досягла 13. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та Серебрянського лісу. Вісім атак відбито українськими захисниками. Ще точаться бої біля Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. Наші воїни на напрямку здійснюють заходи для нарощення стійкості оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Штурмові дії ворога поблизу Кліщіївки успіху не мали. Тривають боєзіткнення у районах Григорівки та Часового Яру.

На Покровському напрямку

Залишається найгарячіша обстановка. Ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. Сьогодні здійснив 42 атаки, 32 з яких відбито. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

Попередні втрати агресора за сьогодні на цьому напрямку склали майже 300 окупантів вбитими та пораненими. Знищено одну бойову броньовану машину, чотири автомобіля та три ворожі гармати.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Кількість бойових зіткнень збільшилась до 11. Окупанти концентрують зусилля у напрямку Красногорівки, де три їх атаки відбито, а чотири – ще продовжуються. Біля Георгіївки та Парасковіївки активність ворога успіху не досягла. Вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Російський агресор тричі атакував наші підрозділи на лівому березі Дніпра. Успіху не мав.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 846-й день повномасштабної війни в Україні. 

Читайте також: Окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону ЗСУ на одному із напрямків – Генштаб
Теги: окупанти війна Генштаб військові озброєння фронт ворог

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