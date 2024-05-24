Літаки Китаю завдали «бомбового удару» по цілях поблизу Тайваню

У маневрах навколо Тайваню задіяні сухопутні, військово-морські, військово-повітряні та ракетні сили Китаю





Бомбардувальники військово-повітряних сил Китаю під час навчань відпрацювали завдання щодо нанесення бомбових ударів по цілях поблизу острова Тайвань. Про це пише Центральне телебачення Китаю.

Згідно з інформацією, літаки діяли у координації з кораблями ВМС та мобільними підрозділами берегового наведення вогню китайської армії.

Як повідомлялося раніше, сили Східної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю в четвер розпочали спільні військові навчання навколо Тайваню, повідомляє міністерство оборони КНР. У маневрах задіяні сухопутні, військово-морські, військово-повітряні та ракетні сили.

Навчання відбуваються через три дні після вступу на посаду нового глави адміністрації острова Лай Цінде, який, як очікується, продовжить курс своєї попередниці Цай Інвень на досягнення незалежності острова. Пекін неодноразово заявляв, що незалежність Тайваню несумісна зі світом і стабільністю в Тайванській протоці, а також що Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю, а справи Тайваню є внутрішніми справами Китаю.

Як заявив офіційний представник Східної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю полковник ВМС Лі Сі, навчання стануть серйозним сигналом для прихильників незалежності острова.

До слова, Тайвань, у відповідь на навчання Китаю, підійняв в повітря літаки, а також перевів війська у підвищену бойову готовність.

Нагадаємо, Народно-визвольна армія Китаю вторгнеться на острів Тайвань на початку червня поточного року. Про це пише Global Press з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Китаю.

За інформацією видання, на цей час китайські військові почали навчання навколо території Тайваню. Зокрема, вони проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході острова, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що цими тренуваннями Піднебесна хоче передати керівництву Тайваню попередження: якщо їхні військові сили зіткнуться, Китай залишить Тайвань «стікати кров’ю з розбитою головою».