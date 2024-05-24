Головна Світ Політика
search button user button menu button

Літаки Китаю завдали «бомбового удару» по цілях поблизу Тайваню

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Літаки Китаю завдали «бомбового удару» по цілях поблизу Тайваню
Літаки ВПС КНР відпрацювали удар по Тайваню
Фото: ChinaDaily

У маневрах навколо Тайваню задіяні сухопутні, військово-морські, військово-повітряні та ракетні сили Китаю 

Бомбардувальники військово-повітряних сил Китаю під час навчань відпрацювали завдання щодо нанесення бомбових ударів по цілях поблизу острова Тайвань. Про це пише Центральне телебачення Китаю.

Згідно з інформацією, літаки діяли у координації з кораблями ВМС та мобільними підрозділами берегового наведення вогню китайської армії.

Як повідомлялося раніше, сили Східної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю в четвер розпочали спільні військові навчання навколо Тайваню, повідомляє міністерство оборони КНР. У маневрах задіяні сухопутні, військово-морські, військово-повітряні та ракетні сили.

Навчання відбуваються через три дні після вступу на посаду нового глави адміністрації острова Лай Цінде, який, як очікується, продовжить курс своєї попередниці Цай Інвень на досягнення незалежності острова. Пекін неодноразово заявляв, що незалежність Тайваню несумісна зі світом і стабільністю в Тайванській протоці, а також що Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю, а справи Тайваню є внутрішніми справами Китаю.

Як заявив офіційний представник Східної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю полковник ВМС Лі Сі, навчання стануть серйозним сигналом для прихильників незалежності острова.

До слова, Тайвань, у відповідь на навчання Китаю, підійняв в повітря літаки, а також перевів війська у підвищену бойову готовність.

Нагадаємо, Народно-визвольна армія Китаю вторгнеться на острів Тайвань на початку червня поточного року. Про це пише Global Press з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Китаю.

За інформацією видання, на цей час китайські військові почали навчання навколо території Тайваню. Зокрема, вони проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході острова, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що цими тренуваннями Піднебесна хоче передати керівництву Тайваню попередження: якщо їхні військові сили зіткнуться, Китай залишить Тайвань «стікати кров’ю з розбитою головою».

Читайте також: Захід проти Китаю. Що відбувається в індо-тихоокеанському регіоні
Теги: армія Китай незалежність військові навчання військові держава навчання Тайвань полковник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи зможуть спільні зусилля США, ЄС та інших західних партнерів змусити Пекін змістити вектор його російської політики в бік України?
Чи зможе Захід позбавити Росію допомоги від Китаю?
26 квiтня, 18:00
Рівень народжуваності в Америці, Європі та Східній Азії впав настільки, що навіть найефективніша політика не зупинить (природного) скорочення населення
Криза народжуваності: чи зможе світ її вирішити?
Вчора, 14:29
Лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн минулоріч
Доходи лідерів енергетичного сектору України зросли на 8%: які компанії отримали найбільше
29 квiтня, 12:18
Після періоду підготовки у Франції, який триватиме приблизно шість місяців, пілоти будуть направлені до США
Українські пілоти у Франції готуються до польотів на F-16
25 квiтня, 03:50
Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання
Україна повернула 140 полеглих захисників
26 квiтня, 12:51
Герасим'юк вважає, що державі варто припинити офіційну комунікацію в Telegram
Звернення до українців у Telegram. Нацрада висловила прохання Зеленському
30 квiтня, 12:14
У 2023 році Китай експортував до Росії понад 1,3 тис. тонн нітроцелюлози
Китай наростив поставки сировини для виробництва боєприпасів у РФ
16 травня, 22:03
Олена Зеленська дала інтерв'ю Yle в Києві
Олена Зеленська зізналася, як війна змінила життєві плани її дітей
16 травня, 01:36
Вовчанськ. Який вигляд має місто після атак росіян (відео)
Вовчанськ. Який вигляд має місто після атак росіян (відео)
22 травня, 15:39

Політика

Україна відкрила нове посольство на Африканському континенті
Україна відкрила нове посольство на Африканському континенті
Військовий переворот все ближче? Навіщо Путін чистить Міноборони РФ
Військовий переворот все ближче? Навіщо Путін чистить Міноборони РФ
Швейцарія закриє небо над містом, де відбуватиметься Саміт миру
Швейцарія закриє небо над містом, де відбуватиметься Саміт миру
Літаки Китаю завдали «бомбового удару» по цілях поблизу Тайваню
Літаки Китаю завдали «бомбового удару» по цілях поблизу Тайваню
Японія вслід за США розширила антиросійські санкції
Японія вслід за США розширила антиросійські санкції
«Слідів куль не було»: Генштаб Ірану надав перші висновки про аварію гелікоптера
«Слідів куль не було»: Генштаб Ірану надав перші висновки про аварію гелікоптера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
39K
Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів
15K
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
11K
Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії
7534
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда
4067
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців

Новини

Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Сьогодні, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Вчора, 14:31
Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі
Вчора, 13:52

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua