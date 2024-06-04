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У РФ комунальники пофарбували будинок у жовто-блакитний колір: чиновники шоковані

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У РФ комунальники пофарбували будинок у жовто-блакитний колір: чиновники шоковані
Мешканці проводили опитування щодо доцільності таких кольорів на будинку в російському місті
фото: Telegram / Усолье в кубе

Думка росіян розділилася: хтось був проти такого кольору будинку, хтось не бачив у цьому проблеми

У місті Усольє-Сибірське Іркутської області РФ комунальники під час ремонту будинку пофарбували його у жовто-блакитний колір. У результаті в місті спалахнув скандал між чиновниками, жителями будинку та мером міста, повідомляє Telegram-канал Astra.

Після того, як комунальники завершили ремонт будинку за адресою Червоних Партизан, 40, деякі мешканці та особливо чиновники виразили своє обурення новим кольором багатоповерхівки. Як з'ясувалося, росіян не влаштовувало те, що колір нагадував прапор України.

Заспокоювати містян навіть прибув мер міста Максим Торопкін. Прикметно, що мер та його команда відстоювали позицію, що у жовто-блакитному забарвленні будинку «немає нічого поганого».

У РФ комунальники пофарбували будинок у жовто-блакитний колір: чиновники шоковані фото 1
фото: Telegram / Усолье в кубе

Тож чиновники вирішили провести опитування жителів, де з'ясувалося, що й більша частина власників помешкань теж не заперечує проти такого забарвлення. Проте не дивлячись на думку мера та власників квартир, чиновники все ж досягли того, аби кольори були змінені.

У РФ комунальники пофарбували будинок у жовто-блакитний колір: чиновники шоковані фото 2
фото: Telegram / Усолье в кубе

У результаті будинок перефарбували – жовтий колір замінили на бежевий.

Нагадаємо, у Москві 18-річний обдурений працівник оригінально помстився роботодавцям. Співробітник пункту видачі образився, що його офіційно не влаштували, та приклеїв на стіну прапор України. Він намалював його своїми руками, повідомляє Telegram-канал Baza.

Також у Москві затримали двох чоловіків за «неправильний» одяг. Один одягнув жовто-сині штани, інший – куртку. Про це пише телеграм-канал Baza. Правоохоронці виписали чоловікам протоколи за дискредитацію ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що до мешканки російського міста прийшла поліція через жовто-синій паркан. 

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Теги: прапор ремонт скандал Telegram будинок прапор України соцмережі

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